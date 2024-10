Channing Tatum und Zoë Kravitz turteln verliebt im Theater

Channing Tatum (44) und Zoë Kravitz (35) wurden am vergangenen Sonntag bei einem gemeinsamen Theaterbesuch in Brooklyn gesichtet. Laut People besuchte das Paar die letzte Vorstellung von "Picture Day" im Coffey Street Studio im New Yorker Stadtteil Red Hook. Bei dem Stück handelt es sich um das Regiedebüt von Levon Hawke. Der 22-Jährige war zuvor an der Seite von Channing Tatum in dem Thriller "Blink Twice" zu sehen, bei dem Zoë wiederum Regie führte. Augenzeugen zufolge wirkten Channing und Zoë sehr vertraut, als sie vor der Aufführung Zeit mit Levon und seiner Schwester Maya Hawke (26) verbrachten.

Nach der Vorstellung gingen Channing und Zoë zusammen mit dem Cast und der Crew in eine nahegelegene Bar, um den Abend ausklingen zu lassen. "Die beiden hielten Händchen und sahen sehr glücklich aus", verriet eine Quelle gegenüber dem Magazin und erklärte weiter: "Sie waren liebevoll zueinander, aber ohne ihre Zuneigung übertrieben zur Schau zu stellen."

Levon Hawke, der Sohn von Uma Thurman (54) und Ethan Hawke (53), hatte kürzlich in einem Interview mit E! News von der Zusammenarbeit mit Channing und Zoë am Set von "Blink Twice" geschwärmt: "Es war zutiefst inspirierend, die beiden zusammen arbeiten zu sehen. [...] Nach jeder Aufnahme trafen sie sich, um zu besprechen, wie es gelaufen war. Sie waren ständig auf derselben Wellenlänge, und wenn sie einmal unterschiedlicher Meinung waren, dann nur, um die Geschichte voranzubringen." Das Paar ist schon seit einiger Zeit zusammen und zeigt sich nun immer häufiger in der Öffentlichkeit.

Getty Images Zoë Kravitz und Channing Tatum

Getty Images Levon Hawke, 4 Sep. 2024, L.A. The Ticket, Premiere

