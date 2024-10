Diese Stars ziehen bei Knossis "Big Brother"-Edition ein

Genau wie im vergangenen Jahr lädt Jens Knossala (38) aka Knossi auch in diesem Jahr wieder zu seiner ganz eigenen Version von Promi Big Brother. Jetzt beantwortet der Streamer auch die Frage, wer in seinen Container einziehen darf. Mit dabei ist laut Presseportal ein weiteres Mal Model Marc Eggers (38) sowie der deutsche DJ Manny Marc (44). Außerdem tauscht auch 7 vs. Wild-Erfinder Fritz Meinecke (35) wieder Outdoor-Experimente gegen das Abenteuer "Big Brother". Zu den drei Jungs gesellt sich noch Sandra Safiulov, besser bekannt als SelfieSandra. Knossi wird zudem eine Wildcard an einen Fan verlosen. Anders als vergangenes Jahr können die Zuschauer den Livestream diesmal auch auf Joyn verfolgen. Und es soll zwei ebenfalls gestreamte Live-Events geben, bei denen die Fans mit den Teilnehmern interagieren können.

Das ist aber noch nicht alles – denn die Zuschauer haben in Staffel zwei von "Big Brother Knossi Edition" wesentlich länger etwas von der Show als 2023. Auf dem Instagram-Kanal der Sendung hatte Big Brother eine ganz besondere Botschaft an den Veranstalter: "Knossi, der König des Internets, kehrt zurück und du wirst mein Reich erneut betreten. [...] Letztes Jahr war nur zum Warmwerden. Bist du bereit, das Spiel auf ein neues Level zu bringen?" Der Twitch-Star und seine Kumpanen dürfen sich statt 57 Stunden ganze drei Tage in der Promi-WG aufhalten. Den Auftakt gibt der 38-Jährige schon am 24. Oktober mit einem Stream, in dem er seine Wildcard an einen Zuschauer vergibt. Am nächsten Tag geht es dann richtig los.

Im vergangenen Jahr startete Knossi sein Experiment, nachdem er kurz selbst "Big Brother"-Luft schnuppern durfte. Während der laufenden Staffel stattete er den Bewohnern einen kurzen Besuch ab und freute sich wie ein Kind an Weihnachten. Direkt im Anschluss durfte seine Edition dann starten. Mit dabei waren MontanaBlack (36), Ilka Bessin (52) als Cindy aus Marzahn und Joey Kelly (51). Letzterer holte sich sogar den Gewinn. Anders als beim richtigen Promi BB entschieden hier die Zuschauer auf Twitch. Das Format wurde ein riesiger Erfolg und sammelte rund 8,8 Millionen Aufrufe auf der Streaming-Plattform. Grund genug für Sat.1, eine weitere Runde zu starten und die Show auszuweiten.

Instagram / fritz.meinecke Fritz Meinecke, "7 vs. Wild"-Erfinder

Instagram / marceggers Marc Eggers, YouTuber

