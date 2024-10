Mit Spagat: Überzeugt Realitystar Luisa Früh die DSDS-Jury?

Luisa Früh hat den Weg von den Realityshows zu DSDS gefunden. Im Casting der Show will die Make Love, Fake Love-Bekanntheit die Jury um Dieter Bohlen (70) von sich überzeugen. Sie beginnt mit "Price Tag" von Jessie J (36) – doch der Poptitan unterbricht nach nur wenigen Takten. "Sing mal den anderen Song, weil der war nicht gut, sogar schlecht", meint das DSDS-Urgestein, und das, obwohl Luisa mit einem Spagat startete. Aber kann sie mit der zweiten Nummer, "Bruises" von Lewis Capaldi (28), überzeugen? "Es war eine Achterbahnfahrt der Gefühle, da waren natürlich Töne dabei, die nicht so waren, aber da habe ich weggeschaut, weil du mich trotzdem mitgenommen hast", meint Pietro Lombardi (32). Auch Loredana (29) und Beatrice Egli (36) wollen ihr eine Chance geben. Nur Dieter ist nicht an Bord: "Du bist kein Naturtalent, aber das macht nichts." Dennoch: Dreimal Ja reicht, damit Luisa eine Runde weiter ist.

In der Vorstellungsrunde erinnert Luisa sich aber auch an ihre traurigeren TV-Erfahrungen. Denn bei "Make Love, Fake Love" wurde sie von ihrem damaligen Freund Max Bornmann betrogen. "Sehr traumatisch", resümiert die Influencerin. Die beiden trennten sich nach der Show, trafen aber bei Prominent getrennt wieder aufeinander. Aber schnell wurde klar: Ein Zurück gibt es für das Ex-Paar nicht mehr.

Aber konnte Luisa ihr Herz jetzt wieder neu verschenken? Zumindest gab es im September Anzeichen, dass das TV-Sternchen ihren Urlaub auf Mallorca eventuell in männlicher Begleitung verbrachte. Ihre Instagram-Storys ähnelten nämlich denen von Germany Shore-Teilnehmer Julius Tkatschenko. Die beiden posteten Bilder mit der gleichen Aussicht und schienen sich zeitgleich auf der spanischen Insel zu befinden. Bisher hielten sich beide aber zu den Gerüchten bedeckt.

