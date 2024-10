Nicht nur Brust: Will Twenty4tim auch den Bauch straffen?

Twenty4tim (24) hat einen Beauty-Eingriff geplant: Er möchte sich Fett an der Brust absaugen lassen. In seiner Instagram-Story verrät der Influencer nun, dass er vielleicht auch etwas anderes an sich machen lassen möchte. "Außerdem überlege ich, nicht nur meine Brust absaugen oder straffen zu lassen, sondern eventuell auch meinen Bauch. Das steht aber noch nicht fest. Aktuell bin ich einfach recht aufgeregt, da ich kein Fan solcher Eingriffe bin", verrät Tim in einer Fragerunde.

Der Grund für die kommende OP ist, dass der TikToker nicht zufrieden mit seiner ausgeprägten Brust ist. "Ich leide seit einigen Jahren an Gynäkomastie. Meine Brustdrüsen sind vergrößert, weswegen meine Brust sehr weiblich aussieht. Das geht auch nicht durch Sport oder Ähnliches weg", erklärt Tim in seiner Story. Noch im Oktober findet die Absaugung statt, die etwa drei bis vier Stunden dauern wird.

Die Operation nimmt Tim aber nicht leichtfertig hin. Schon länger ist der einstige Dschungelcamp-Kandidat total aufgeregt und macht sich Sorgen. "Ich habe seit Wochen so krasse Albträume – und träume auch wirklich davon, dass die OP schiefgeht. Ich träume davon, dass die ganze Vollnarkose zum Horror wird", verriet er schon im August in seiner Story.

Instagram / twenty4tim Twenty4tim bei einer Untersuchung im Jahr 2024

Instagram / twenty4tim Twenty4tim im September 2024

