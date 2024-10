Pietro Lombardi soll aktuell nicht mehr bei Laura wohnen

Am 7. Oktober soll es bei Pietro Lombardi (32) und seiner Verlobten Laura Maria Rypa (28) zu einem Einsatz der Polizei gekommen sein. Bisher ist nicht eindeutig klar, was genau passiert ist. Doch jetzt hat es den Anschein, dass der Sänger aktuell gar nicht bei seiner Partnerin zu Hause wohnt. Wie Bild behauptet, sei Pietro nach Eintreffen der Polizei von den Beamten gebeten worden, sich der Influencerin in den nächsten Tagen nicht zu nähern. Die gemeinsame Villa soll er derzeit nicht betreten dürfen. Laut den Informationen des Magazins lebe der dreifache Papa derzeit bei einem Freund.

Pietros Anwalt äußerte sich bereits gegenüber der Presse, betonte aber: "Unser Mandant hat in der Nacht zum 7. Oktober 2024 keine Gewalt gegenüber seiner Verlobten angewandt. Es kam zu Meinungsverschiedenheiten, die mit beidseitigen Beleidigungen verbunden waren." Angeblich habe Laura selbst die Polizei gerufen. "Dies geschah aufgrund einer hohen emotionalen Erregung von Frau Rypa im Nachgang zu der verbalen Auseinandersetzung", erklärt der Jurist weiter.

Die Nachrichten über den Vorfall überschlugen sich und vergangene Nacht bezogen sowohl Laura als auch Pietro bei Instagram Stellung. "Aufgrund der aktuellen Schlagzeilen müssen wir uns nun äußern. Die Presse versucht, den Konflikt noch mehr zu verschärfen und nimmt es oftmals mit einigen Aussagen nicht so genau", schreibt das Paar in seiner jeweiligen Story. Nähere Details gaben die beiden nicht preis.

Anzeige Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa

Anzeige Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihrem Sohn Amelio Elija