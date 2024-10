Sexsüchtig? Kevin-Prince Boatengs Ex Melissa äußert sich

Melissa Satta (38), das italienische Model und Ex-Partnerin von Fußballstar Kevin-Prince Boateng (37), hat in einem Interview mit RTL Klartext gesprochen. Sie äußerte sich zu den Gerüchten um ihre angebliche Sexsucht, die als Grund für die Trennung von Boateng im Jahr 2020 genannt wurde. "Immer, wenn ein Sportler nicht in Form ist oder sich verletzt, dann ist immer irgendjemand anderes schuld. Damals haben sie die Schuld bei mir gesucht, weil ich seine Frau war. Aber das sind absurde Fantasien", stellte die Moderatorin klar und ergänzte: "Am Ende sind immer die Frauen schuld."

Melissa selbst hatte 2011 mit einer unbedachten Aussage Öl ins Feuer gegossen. "Der Grund, warum er immer verletzt fehlt, ist, dass wir sieben bis zehn Mal pro Woche Sex haben. Ich hasse das Vorspiel, ich will direkt zur Sache kommen. Ich bin lieber oben, dann habe ich die Kontrolle", tönte sie damals. Nach der Trennung von dem Fußballer war die 38-Jährige dann mit dem Tennisprofi Matteo Berrettini zusammen. Auch der Italiener war öfter verletzt – für viele war das kein Zufall. Besonders für Melissas 10-jährigen Sohn Maddox sind die Gerüchte über seine Mama jedoch unschön. "Es ist wirklich schlimm für meine Familie und meinen Sohn. Damals konnte er noch nicht lesen, aber jetzt kann er alles im Internet sehen und das sind unglaublich unschöne Dinge", erklärte sie im Interview mit dem Privatsender.

2016 gaben sich Melissa und Kevin-Prince in Sardinien das Jawort. Die Zeremonie fand in der Stella Maris Kirche in Porto Cervo statt – dort wurde auch der gemeinsame Sohn Maddox getauft. Kevin-Prince trat nach der Trennung von Melissa erneut vor den Traualtar und heiratete im Jahr 2022 die italienische Influencerin Valentina Fradegrada (33). Vergangenes Jahr trennten sie sich jedoch nach nur einem Jahr Ehe.

Getty Images Kevin-Prince Boateng und Melissa Satta, 2015

Instagram / valentinafradegrada Valentina Fradegrada und Kevin-Prince Boateng

