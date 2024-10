Zahlte P. Diddy männlichem Escort Millionen-Schweigegeld?

Der Skandal um P. Diddy (54) lässt immer mehr Gerüchte und Spekulationen kursieren. Wie nun Radar Online berichtet, soll der in Ungnade gefallene Rapper einem männlichen Escort vor einigen Jahren Schweigegeld gezahlt haben. Damals habe Diddy ihm rund 5,4 Millionen Euro gegeben, damit er seine Erlebnisse für sich behalte. Erst jetzt soll der unbekannte Mann seine Geschichte den Staatsanwälten erzählt haben. So habe auch er in der Zeit mit dem Musiker sexuellen Missbrauch erfahren und sei als Sklave für sexuelle Handlungen angeheuert worden. Daran beteiligt soll angeblich auch Diddys Ex-Freundin Cassie Ventura (38) gewesen sein. Laut eines Insiders halte die Auszahlung den Sexarbeiter aber nicht davon ab, seine Erfahrungen vor Gericht zu erzählen.

Mit seinen Anschuldigungen steht das mutmaßliche Opfer aber nicht alleine da. Bereits mehrere Stimmen behaupteten, auf Diddys legendären Sexpartys missbraucht worden zu sein. Am 16. September kam es für den US-Amerikaner dann richtig dicke: Beamte verhafteten ihn wegen sexuellen Handels durch Gewalt sowie Nötigung und Förderung von Prostitution. Aus den Gerichtsunterlagen geht hervor, dass Diddy "Frauen und andere Personen in seinem Umfeld jahrelang missbraucht, bedroht und genötigt hat, um seine sexuellen Wünsche zu erfüllen, seinen Ruf zu schützen und sein Verhalten zu verbergen". Die Staatsanwaltschaft kündigte bereits an, um die 120 Personen zu vertreten, die gegen ihn klagen.

P. Diddy selbst betonte derweil über seinen Anwalt, unschuldig zu sein. "Er wird natürlich auf nicht schuldig plädieren", betonte der Jurist laut People. Der 54-Jährige wolle in jedem Fall mit den Behörden kooperieren und auch vor Gericht aussagen, um sich selbst zu verteidigen. "Er ist nach New York gekommen, um das Gerichtssystem in Anspruch zu nehmen und den Fall zu beginnen, und der wird heute beginnen", erklärte der Anwalt Mitte September weiter. Eine eigenständige Aussage vor Gericht könnte zwar riskant sein, aber Diddy sei sehr "daran interessiert, seine Geschichte zu erzählen".

Getty Images P. Diddy und Cassie Ventura, 2016

Getty Images P. Diddy im Januar 2020

