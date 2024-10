Anna-Maria Ferchichi besorgt: Djibrails Medizin wirkt nicht

Anna-Maria Ferchichi (42) teilt ihre Sorge um ihren Sohn Djibrail (10), der an dem chronischen PFAPA-Syndrom leidet. In einer aktuellen Instagram-Story berichtet die Ehefrau von Bushido (46), dass der Zehnjährige seit zwei Jahren dank der richtigen Medikation beschwerdefrei gewesen sei. "Seit Sommer hat er leider wieder Symptome, allerdings ohne Fieber", erläutert die achtfache Mama und zählt anschließend die Beschwerden ihres Sprösslings auf: "Aphthen im Mund, Bauchschmerzen und starke Übelkeit. Am Freitag war jetzt wieder so eine Situation, nur kamen jetzt auch sehr starke Gelenkschmerzen hinzu." Dabei erklärt Anna-Maria verzweifelt, dass sie nicht verstehe, warum die Medikamente "nicht mehr richtig" wirken.

Laut der 46-Jährigen verschwinde das PFAPA-Syndrom eigentlich meist im Alter von zehn Jahren. "Djibi wird elf", macht die Influencerin in ihrer Social-Media-Story deutlich und kündigt daher an, ihren Sohn von einem Spezialisten für rheumatische Erkrankungen untersuchen zu lassen: "Wir sind in ein paar Tagen noch mal beim Rheumatologen. Er ist wieder sehr traurig, schauen wir mal, was wir da machen können."

Anna-Maria und Bushido, der bürgerlich Anis heißt, haben sieben gemeinsame Kinder: Tochter Aaliyah, die Zwillinge Djibrail und Laila, Sohn Issa und die Drillingsmädchen Leonora (2), Naima (2) und Amaya (2). Die Bloggerin hat zudem einen weiteren Sohn namens Montry, den sie aus einer vorherigen Partnerschaft mit in die Beziehung gebracht hat. Im Interview mit Bunte verriet sie, dass ihr Ehemann maßgeblich für ihre kinderreiche Familie verantwortlich sei. "Vor meinem Mann hatte ich zwei Partnerschaften, die beide Kinder wollten, aber Anis hat sich nicht schieben lassen. Der meinte: Jetzt – und nicht in einem halben Jahr", berichtete Anna-Maria und betonte dabei, dass sie ohne ihn "zu einhundert Prozent keine acht Kinder" hätte.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit ihrem Sohn Djibrail, Oktober 2024

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi, Bushido und ihre Kinder

