Keith Urban nutzt Live-Auftritte als effektives Work-out

Der Country-Star Keith Urban (56) freut sich auf seine Konzertreihe in Las Vegas. Am vergangenen Freitag war Auftakt seiner zehn Termine umfassenden Show, die den Titel "HIGH in Vegas" trägt und an sein neuestes Studioalbum "High" angelehnt ist. Dabei wird Keith nicht nur seine bekannten Hits spielen – auch neue Songs wie der Titel "Chuck Taylors" stehen auf dem Programm.

Der 56-Jährige genießt die Energie und körperliche Anstrengung seiner Live-Auftritte sehr. Gegenüber People verriet Keith: "Ich liebe das Adrenalin eines Live-Konzerts." Für ihn sei es das perfekte Cardio-Training, da er sich im Fitnessstudio niemals zu zwei Stunden Ausdauer motivieren könne. Mit der Gitarre um den Hals und seinem Gesang nutze er die körperliche Anstrengung seiner Shows, um sich in Form zu halten.

Neben seiner Musik ist Keith auch für seinen Perfektionismus bekannt. Kürzlich gab er preis, dass er ein komplettes Album mit 13 Songs fertiggestellt, es aber letztendlich verworfen habe, weil es "zu viel des Gleichen" gewesen sei. Stattdessen erschuf er "High", basierend auf vier Songs aus dem ursprünglichen Projekt, und fügte neue Ideen hinzu. Keith, der seit 2006 mit Schauspielerin Nicole Kidman (57) verheiratet ist und mit ihr zwei gemeinsame Kinder hat, beweist damit erneut seine kreative Vielseitigkeit.

Anzeige Anzeige

Getty Images Keith Urban, Radio Music Festival, 21. September 2024 in Las Vegas

Anzeige Anzeige

Getty Images Keith Urban und Nicole bei der "Expats"-Premiere in Sydney im Dezember 2023

Anzeige Anzeige