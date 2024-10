Knutsch-Challenge bei Promi-BB? Die Fans finden das ekelhaft

Auch in der aktuellen Staffel von Promi Big Brother müssen die Kandidaten sich in verschiedenen Challenges beweisen – wie auch jetzt. Die Bewohner sollen anhand einer Plexiglasscheibe im Sprechzimmer zeigen, was sie kusstechnisch draufhaben. Im Wohnzimmer können ihre Mitstreiter währenddessen mitverfolgen, wie sich ihre Kontrahenten anstellen. Die Fans auf X haben dazu eine eindeutige Meinung: Ihnen ist das Spektakel total unangenehm. "Nee, also das war eklig", schreibt beispielsweise ein User, und ein weiterer behauptet zudem: "Igitt, igitt, igitt!"

Die Promis amüsieren sich hingegen bei der Knutsche-Aufgabe total. "Sie ist an der Scheibe kleben geblieben!", lacht Max Kruse (36) beherzt über Mimi Fiedlers (49) urkomische Grimassen an der Kussscheibe. Am Ende hat eine Reality-TV-Bekanntheit aber die Nase vorne: Cecilia Asoro (28) ist die talentierteste Küsserin – zumindest laut der Abstimmung ihrer Kollegen. Mit diesen teilt die Gewinnerin am Ende sogar ihren Preis und freut sich: "Das ist jetzt für den ganzen Container – für die ganze Zeit. Wir haben jetzt immer Salz und Pfeffer!"

So ausgelassen wie bei der Challenge ist die Stimmung in dem Format aber nicht immer. Hin und wieder gibt es wegen der erschwerten Bedingungen auch Zoff zwischen den Berühmtheiten oder es kommt zu Lästereien. Vor allem die Konstellation um Elena Miras (32) und ihren Ex Mike Heiter (32) sowie dessen neuer Freundin Leyla Lahour verspricht Zündstoff. Zuletzt fühlte sich Elena von der Neuen ihres Kindsvaters beispielsweise ungerecht behandelt und wetterte gegen sie.

Sat.1 Sinan Movez, Mike Heiter, Leyla Lahouar, "Promi Big Brother" im Jahr 2024

Joyn Elena Miras bei "Promi Big Brother"

