Special Guest: Tommy Fury kommentiert Fame-Fighting-Event

Am 9. November steigen wieder einige Realitystars in den Fame Fighting-Ring! Nun verkündet der offizielle Instagram-Account des Boxevents eine neue Überraschung: Tommy Fury (25) wird die Kämpfe kommentieren und den Platz des Experten einnehmen. Immerhin stand der Bruder von Tyson Fury (36) bereits selbst mehrfach im Ring und machte sich als erfolgreicher Boxer einen Namen. Denn der britische Realitystar ging aus seinen zehn Kämpfen mit nicht einer einzigen Niederlage nach Hause!

Auch der Veranstalter des großen Boxevents in Bonn freut sich riesig auf die internationale Unterstützung. "Der #11 gelistete Profiboxer Tommy Fury aus Großbritannien, mit einer unglaublichen Kampfbilanz von zehn Siegen und null Niederlagen, besucht uns! Wir freuen uns, ihn bei Fame Fighting 2 als Special Guest und Experte der Kampfnacht begrüßen zu dürfen", heißt es unter dem Social-Media-Beitrag. Die Fans scheinen über Tommys Teilnahme hellauf begeistert zu sein. "Was macht Eugen bitte? Das ist einfach alles viel professioneller als so manche Kampfsport-Organisation" und "Also jetzt bin ich beeindruckt", lauten nur zwei von vielen weiteren begeisterten Kommentaren.

Tommy machte sich nicht nur als Sportler einen Namen, sondern auch mit seiner Teilnahme am britischen Love Island 2019. Bei dem Dating-Format lernte der 25-Jährige seine Ex-Partnerin Molly-Mae Hague (25) kennen und lieben. Die beiden durften im Januar vergangenen Jahres ihr erstes gemeinsames Kind begrüßen – Töchterchen Bambi. Anfang August verkündete das einstige Traumpaar dann allerdings sein Beziehungsende.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tommy Fury, Boxer

Anzeige Anzeige

Instagram / tommyfury Molly-Mae Hague und Tommy Fury im Juli 2020

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige