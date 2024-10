Freund ihrer Mutter belästigte Lisa Marie Presley als Kind

Lisa Marie Presley (✝54) hat in ihren posthum veröffentlichten Memoiren erschütternde Details aus ihrer Kindheit enthüllt. Die Tochter von Priscilla Presley (79) und Elvis Presley (✝42) berichtet in ihrem Buch "From Here to the Great Unknown", das mithilfe ihrer Tochter Riley Keough (35) fertiggestellt wurde, dass sie im Alter von zehn Jahren vom damaligen Freund ihrer Mutter, Michael Edwards (60), sexuell missbraucht wurde. "Ich wachte auf und fand ihn kniend neben meinem Bett, wie er mit seinem Finger unter den Laken mein Bein entlangfuhr, und wenn ich mich bewegte, hielt er an – also bewegte ich mich", schildert sie eine prägnante Szene aus ihrer Kindheit.

Auch körperlich der Schauspieler soll sie misshandelt haben. Einmal habe Edward sogar einen Esszimmerstuhl nach ihr geworfen, der sie am Rücken traf. Lisa Marie beschreibt den ehemaligen Partner ihrer Mutter Priscilla als eine Person mit "schrecklichem Temperament". Als sie der Witwe von Elvis einmal ihre Verletzungen am Hintern, die von Edwards Schlägen stammten, zeigte, habe das Model sein Verhalten damit entschuldigt, dass er entweder betrunken gewesen sei oder dass Lisa Marie "eigentlich mit ihm geflirtet" habe.

In ihren Memoiren spricht Lisa Marie auch offen über ihre Trauer nach dem Verlust ihres Sohnes Benjamin Keough. Der Schauspieler beging im Alter von 27 Jahren Suizid. Nach seinem Tod bewahrte Lisa Marie ihn noch für zwei Monate in einem spezialgekühlten Raum in ihrem Haus auf. "Ich habe mich so sehr an ihn gewöhnt, habe mich um ihn gekümmert und ihn dort behalten", erklärt sie in einem Kapitel des Buches.

Getty Images Lisa Marie und Priscilla Presley im Jahr 2006

Instagram / lisampresley Lisa Marie Presley und Benjamin Keough, 2012