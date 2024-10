JoJo Siwa überrascht Freundin mit teurem Geburtstagsgeschenk

JoJo Siwa (21) hat für ihre Freundin Dakayla Wilson tief in die Tasche gegriffen und ihr zum 19. Geburtstag ein ganz besonderes Geschenk gemacht. Am 11. Oktober feiert die Partnerin der Sängerin ihren Ehrentag, und JoJo wollte sicherstellen, dass dieser unvergesslich wird. Sie verriet bei den Gala of The Stars Awards in Beverly Hills, dass sie rund 27.000 Euro ausgegeben hat, um Dakayla eine extravagante Geburtstagsüberraschung zu bereiten. "Wir werden die beste Geburtstagsfeier haben, wir fliegen nach Hawaii", freut sie sich gegenüber E! News und fügt hinzu: "Das wird ein Riesenspaß."

JoJo betont jedoch, dass es ihr nicht um das Geld gehe, sondern um die Person und die gemeinsamen Erlebnisse: "Es geht nicht ums Geld, sondern um die Erfahrungen, die wir zusammen machen." Die Beziehung der beiden wurde im August offiziell, nachdem sie sich einige Monate zuvor am Set von "So You Think You Can Dance" kennengelernt hatten. JoJo saß als Jurorin in der Sendung, während Dakayla als Tänzerin auf der Bühne stand und den zweiten Platz belegte. "Sie war auf der Tanzfläche, ich nicht. Ich saß entspannt im Jurystuhl", erinnert sich JoJo gegenüber dem Newsportal und fügt voller Begeisterung hinzu: "Sie hat es gerockt."

JoJo Siwa wurde durch die TV-Show "Dance Moms" bekannt und hat sich seitdem als Sängerin und Social-Media-Star einen Namen gemacht. Mit ihrer offenen Art, ihrem strahlenden Lächeln und ihren bunten Outfits begeistert sie Millionen von Fans weltweit. Ihre Beziehung zu Dakayla scheint sie besonders glücklich zu machen. Die beiden planen bereits den ersten Nachwuchs – und der soll es wirklich in sich haben! Denn JoJo wünscht sich Drillinge von verschiedenen Leihmüttern. Was Dakayla davon hält? "Sie ist an Bord. Natürlich sind wir beide noch sehr jung und sie ist sogar jünger als ich – sie wird gerade 19", verriet die 21-Jährige gegenüber Us Weekly Mitte September.

Instagram / itsjojosiwa JoJo Siwa (r.) und ihre Partnerin Dakayla Wilson im September 2024

Getty Images JoJo Siwa bei der Premiere von "Child Star"

