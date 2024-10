Kanye West und Bianca wollen intensiv an Beziehung arbeiten

Nach den Gerüchten um eine Scheidung des Paares bestätigt nun ein Insider gegenüber US Weekly, dass Kanye West (47) und seine Ehefrau Bianca Censori (29) sich nicht scheiden lassen werden. Zwar sei ihre Beziehung von Höhen und Tiefen geprägt, doch beide würden derzeit an ihren Problemen arbeiten. "Ihre Beziehung ist definitiv steinig", erklärt die Quelle und fügt hinzu: "Bianca wusste, worauf sie sich einließ, als sie Kanye heiratete. Aber im Laufe der Monate forderte der Lebensstil seinen Tribut von ihr."

Laut dem Insider gab es zwei Hauptstreitpunkte zwischen den beiden. Zum einen soll Bianca ihrem Mann mitgeteilt haben, dass sie nicht ständig um die Welt reisen und auch einmal längere Zeit in Los Angeles bleiben möchte. Zum anderen seien Kanyes hohe Erwartungen an Bianca und die Ehe ein großes Thema. Dies führe immer wieder zu erheblichen Streitereien. "Sie hatte einen Sinneswandel und teilte ihm das kürzlich mit. Es wurde von Kanye nicht gut aufgenommen, aber sie arbeiten sich durch", führt der Informant weiter aus. Aktuell gehe es dem Paar aber gut – Scheidungspläne seien demnach erst einmal vom Tisch.

Kanye und Bianca reisen viel um die Welt. Sie begleitet ihren Mann unter anderem nach Italien, Frankreich und Japan. Die Architektin spielt auch eine große Rolle im Leben von Kanyes vier Kindern. Gerade zu seiner Tochter North (11) hat Bianca eine innige Verbindung. In einem Social-Media-Post im Januar schwärmte er von seiner Frau als die wunderbarste Stiefmutter seiner Kinder. Auch Kim Kardashian (43) weiß von der besonderen Beziehung zwischen Bianca und ihrer ältesten Tochter. So erzählte eine weitere Quelle dem Magazin Us, dass sich Kim darüber freue. "Dies ist das Gesündeste, was den Kindern passieren kann. Sie mischt sich nicht in Kanyes Privatleben ein und er sich nicht in ihres. Sie teilen eine lange Geschichte miteinander und werden immer eine Familie sein."

Getty Images Kanye West, Rapper

Getty Images Bianca Censori, Architektin

