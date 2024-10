Nächster Boxer: Marvin Manson ist bei Fame Fighting dabei

Und schon wieder wurde ein neuer Fame Fighting-Teilnehmer bekannt gegeben: Marvin Manson wird am 9. November in der Gewichtsklasse "Light Heavyweight" antreten. Bekannt wurde der Mönchengladbacher vor allem durch sein Mitwirken bei den Sixxpaxx. Im Interview mit Bild verrät der Stripper bereits: "Als Tänzer hat man schon eine geschmeidige Hüfte." Durch seinen Hüftschwung will sich Marvin also den Sieg erkämpfen.

Aber nicht nur auf seine Beweglichkeit möchte sich Marvin verlassen. Der Realitystar bereitet sich bereits akribisch auf seinen großen Kampf vor. Er trainiere "mindestens zweimal am Tag". Gegenüber dem Newsportal zeigt er großen Kampfgeist: "Ich würde sogar gerne öfter, aber mein Trainer sagt, dass ich auch die Zeit zur Regeneration brauche." Es gibt nur noch ein kleines Problem: Marvin muss dringend ein paar Kilo zunehmen. "Ich muss noch ein wenig zunehmen, aber ich möchte gesund zunehmen", stellt er klar. Für einen Boxkampf sei er aktuell noch etwas zu leicht.

Neben Marvin werden auch diverse andere Männer und Frauen teilnehmen. So steigt beispielsweise Realitystar Jona Steinig (29) in den Ring von "Fame Fighting 2". Ballermannsänger Juliano Fernandez möchte ebenso beweisen, was in seinen Fäusten steckt. Wer gegen wen kämpft, ist aktuell noch nicht offiziell bekannt gegeben. Im Boxring möchte auch Eva Benetatou (32) zeigen, was sie drauf hat. Gegenüber demselben Blatt zeigte sich die Mutter eines Kindes bereits absolut siegessicher: "Bei Fame Fighting werden viele Leute sein, die mich nicht gewinnen sehen wollen. Das bin ich mittlerweile aus Reality-Formaten gewohnt. Aber es gibt mir noch mehr Motivation, alles zu geben." Ihr Sohn sei ihr allergrößter Fan und habe passend zum Event Boxhandschuhe geschenkt bekommen.

Instagram / marvin_mlc Marvin Manson, Influencer

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou, Influencerin

