So findet "Temptation Island"-Marvins Mama Kuss mit Raffaela

Bei Temptation Island kam es in der jüngsten Folge zum Skandal: Raffaela Caramela, bekannt aus der Reality-TV-Szene, küsste Marvin Manson, den Verführer der Staffel, leidenschaftlich im Pool – und das direkt vor den Augen der anderen. Der Vorfall sorgte nicht nur in der Sendung, sondern auch außerhalb für hitzige Diskussionen. Besonders brisant: Raffaela ist eigentlich in einer Beziehung mit ihrem Freund Jeremy, der ahnungslos in der Männer-Villa auf sie wartet. Für Enthüllungsfreunde auf RTL+ ein echter Coup, für Jeremys Umfeld sicher ein Schock. Wobei: Seine Mama spricht sich für ihren Sohn aus – und findet klare Worte für Raffaela.

Marvin scheint in seiner Rolle als Verführer voll aufzugehen. "Es war der richtige Moment, ich habe es lang genug hinausgezögert", kommentierte er den Pool-Kuss. Doch nicht jeder ist begeistert von dem, was der Reality-Star in der Sendung anrichtet. Während Marvins Familie Verständnis für seinen Auftrag zeigt, sich als Verführer zu beweisen, hagelte es auf Seiten von Raffaela harsche Kritik. Seine Mutter Ilona wählte im Interview mit RTL harte Worte: "Also, an ihrer Stelle würde ich mich schämen. Mir tut der Freund leid." Sie selbst sehe jedoch keinen Grund, Marvin seine Rolle übelzunehmen, denn schließlich sei dies "genau sein Job" bei "Temptation Island".

Bereits vor diesem Vorfall hatte sich angekündigt, dass die Chemie zwischen den beiden nicht zu leugnen ist. In der Show hatten Raffaela und Marvin immer wieder innige Gespräche und flirteten munter miteinander. Er wirkte überzeugt davon, dass sie bald nachgeben würde. Jeremy, der von alldem nichts ahnt, bleibt vorerst in der Männer-Villa abgeschottet. Ob und wie diese Liaison Konsequenzen für ihr Beziehungsleben haben wird, bleibt abzuwarten. Reality-TV-Liebhaber fiebern jedenfalls gespannt mit, wie sich die Dreiecksbeziehung weiterentwickelt.

RTL Raffaela und Jeremy, Kandidatin bei "Temptation Island"

Instagram / marvin_mlc Marvin Manson, Reality-TV-Darsteller

