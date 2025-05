Ist Temptation-Raffa Marvins Typ oder für ihn nur ein Job?

In Folge elf der aktuellen Temptation Island-Staffel war es so weit: Raffaela Caramela verfiel der Verführung – und knutschte vor den Augen aller mit Marvin Manson im Pool. Anlässlich dieser heißen Bilder stellt sich die Frage, ob auch Marvin es bis dahin schwerfiel zu widerstehen oder er doch einfach nur seine Rolle des Verführers spielte. Promiflash hat bei dem Reality-TV-Darsteller nachgefragt, ob Raffaela denn eigentlich sein Typ sei. Darauf antwortete er schonungslos ehrlich. "Also, meinem Typ Frau entspricht sie eigentlich nicht", gesteht er und fügt hinzu: "Aber tun Vergebene normalerweise generell nicht."

Schon von Beginn an schien sich Marvin ziemlich sicher zu sein, bei Raffaela die Zügel in der Hand zu haben. Auch im Promiflash-Interview bestätigt er, dass sie seiner Meinung nach sicher schon früher einen Kuss zugelassen hätte. "Es war der richtige Moment, da ich es schon lange genug herausgezögert habe", erklärt er sein Timing. Auch dass noch mehr zwischen ihnen laufen könnte, schließt der Stripper nicht aus: "Ich denke schon, aber noch ist die Staffel ja nicht vorbei."

Während Raffaela ihren Freund Jeremy in dem intimen Moment mit Marvin komplett vergessen zu haben schien, wurden diesem die Bilder seiner Partnerin beim Lagerfeuer brühwarm serviert. Dort sah er nicht nur die intensiven Flirts und den Kuss, sondern hörte Raffa auch über ihre Zweifel an der Beziehung sprechen. Der 26-Jährige reagierte gefasst darauf – seine Enttäuschung war ihm aber deutlich anzumerken. "Es war zu erwarten. Ich brauche Raffa nicht, ich komme alleine auch sehr gut klar. [...] Das Leben geht weiter, dann lieber alleine", erwiderte er.

Marvin Manson, Reality-TV-Darsteller

Raffaela und Jeremy, Kandidatin bei "Temptation Island"

