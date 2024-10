Sarah Ferguson wird Schirmherrin für Brustkrebs-Organisation

Sarah Ferguson (64), die Herzogin von York, hat bekanntgegeben, dass sie die Schirmherrschaft der britischen Wohltätigkeitsorganisation "Prevent Breast Cancer" übernimmt. Am Mittwoch teilte Sarah auf Instagram mit: "Heute bin ich geehrt, einer wunderbaren Organisation beizutreten und werde alles tun, um die Wichtigkeit der Früherkennung zu verbreiten." Die Organisation ist die einzige im gesamten Vereinigten Königreich, die sich der Vorhersage und Prävention von Brustkrebs widmet.

Sarahs Engagement für die Brustkrebsvorsorge hat einen ganz persönlichen Hintergrund. Die 64-Jährige erhielt im vergangenen Jahr selbst die Diagnose, an Brustkrebs und sogar Hautkrebs erkrankt zu sein. Durch eine Routine-Mammografie wurde der Brustkrebs im frühen Stadium entdeckt, was ihr, nach eigenen Angaben, das Leben rettete. Trotz erfolgreicher Behandlung betonte sie, wie tief die Diagnose sie emotional getroffen hatte: "Es ist schwierig, nicht an das Schlimmste zu denken, wenn man mit einer solchen Nachricht konfrontiert wird." Mittlerweile sei Sarah wieder "vollständig genesen", wie ihre Tochter Beatrice (36) erst kürzlich in einem Interview mit "This Morning" verriet.

Die Herzogin von York ist nicht das einzige Mitglied der britischen Königsfamilie, welches zuletzt eine schlimme Diagnose erhielt: Auch König Charles (75) und Prinzessin Kate (42) befinden sich seit Anfang dieses Jahres im Kampf gegen die tückische Krankheit. Kate konnte jedoch vor rund einem Monat ein erfreuliches Gesundheitsupdate teilen: Die Frau von Prinz William beendete ihre Chemotherapie. In einem emotionalen Video auf Instagram teilte die 42-Jährige die Nachricht mit ihren Anhängern. "Der Sommer neigt sich dem Ende zu und ich kann euch gar nicht sagen, wie erleichtert ich bin, dass ich meine Chemotherapie endlich abgeschlossen habe", erklärte sie erleichtert.

Getty Images Sarah Ferguson bei einer Gala, 2019

ActionPress / Whatling, James Prinzessin Kate im Juli 2024