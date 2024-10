Travis ließ seine Taylor Swift eine Stunde im Flieger warten

Popstar Taylor Swift (34) und ihr Freund, der Football-Star Travis Kelce (35), begannen ihre Reise an die US-Ostküste mit einer kleinen Verzögerung. Am Dienstagabend warteten Taylor und ihr Vater Scott Swift in einem Privatjet in Kansas City ungeduldig auf den Abflug, denn Travis verspätete sich offenbar. Während die "Shake it Off"-Interpretin und ihr Vater den luxuriösen Gulfstream-Jet bereits um 18:05 Uhr betraten, fehlte von dem NFL-Star jede Spur. Erst rund eine Stunde später, um 19:00 Uhr, fuhr der Kansas-City-Chiefs-Spieler mit seinem Hummer-Truck vor und gesellte sich zu den Swifts.

Der gemeinsame Flug fand nach einem aufregenden Wochenende in Kansas City statt. Am Montag bejubelte Taylor ihren Liebsten bei einem Spiel der Chiefs gegen die New Orleans Saints im berüchtigten Arrowhead Stadium. Bei diesem Auftritt sorgte die Sängerin mit ihrem auffälligen Vivienne-Westwood-Outfit und glitzernden Sommersprossen, die im Blitzlichtgewitter funkelten, für Aufsehen. Diese Aufmachung scheint Glück gebracht zu haben, denn die Kansas City Chiefs konnten das Spiel mit 26 zu 13 für sich entscheiden.

Dass Taylor die Footballspiele ihres Gatten von der Tribüne aus bejubelt, ist in der letzten Zeit selten geworden. Zuletzt hatte die "Lovestory"-Interpretin aufgrund der Vorbereitung der Fortsetzung ihrer "The Eras"-Tour nicht die Zeit, durch die Staaten zu reisen und Travis bei den Sportevents zu unterstützen. Doch das wird er wohl nicht zu eng sehen. In einem Interview mit Whosay im Jahr 2016, viele Jahre bevor er mit der Sängerin zusammengekommen war, zeigte er viel Verständnis für seine zukünftige Partnerin: "Wenn du mit einem Profisportler zusammen bist, glaube ich nicht, dass du zu allen Spielen gehen musst, zumindest nicht für mich."

Getty Images Taylor Swift in Kansas City, Oktober 2024

Getty Images Taylor Swift im August 2024

