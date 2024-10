Taylor Swift feuert Travis mit goldenen Sommersprossen an

Beim Spiel der Kansas City Chiefs gegen die New Orleans Saints sorgte Taylor Swift (34) am Montagabend für Aufsehen! Die Sängerin erschien im Arrowhead Stadium in Kansas City, um ihren Freund Travis Kelce (35) anzufeuern. Dabei überraschte sie Fans und Zuschauer mit einem neuen Look: Auf ihren Wangen waren goldene Sommersprossen geschminkt, die im Blitzlichtgewitter funkelten. Zu dem aufwendigen Make-up trug die "Love Story"-Interpretin goldenen Schmuck, ein schulterfreies kariertes Kleid von Vivienne Westwood (✝81) und kniehohe Plateaustiefel.

Das Spiel endete 26 zu 13 für das Team aus Kansas City. Das Ergebnis dürfte Taylor gefreut haben, allerdings hatte sie auch einen Grund, die gegnerische Mannschaft anzufeuern. Wie NBC News berichtete, stand ein alter Bekannter für die New Orleans Saints auf dem Platz. Khalen Saunders, einer der Defensivspieler des Teams, ist nämlich der Bruder ihres Backgroundtänzers Kameron Saunders. Dem 28-Jährigen gelangen mehrere erfolgreiche Manöver gegen Travis und seinen Quarterback Patrick Mahomes, doch er musste sich den Chiefs trotzdem geschlagen geben.

Dass Taylor zuletzt mehrere Spiele ihres Freundes verpasst hatte, sollte für den NFL-Star kein Problem sein. Schon 2016 verriet er in einem Interview mit Whosay: "Ich meine, es gibt acht Heimspiele, acht Auswärtsspiele, plus Play-offs. Ich erwarte nicht einmal von meinen Eltern und meinen Freunden, dass sie zu jedem einzelnen Spiel kommen." Von einer potenziellen Partnerin wollte er das deshalb auch nicht verlangen.

MEGA Sängerin Taylor Swift und NFL-Star Travis Kelce

Getty Images Patrick Mahomes und Khalen Saunders, NFL-Stars

