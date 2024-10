Trotz Trennung: Molly-Mae Hague wünscht sich noch ein Baby

Molly-Mae Hague (25) und ihr Verlobter Tommy Fury (25), mit dem sie eine gemeinsame Tochter hat, trennten sich vor rund zwei Monaten. Nun offenbart die TV-Bekanntheit, dass sie sich trotzdem sehnlichst ein Geschwisterchen für ihre einjährige Tochter Bambi wünscht. In einem aktuellen YouTube-Video mit ihrer Schwester Zoe teilte die ehemalige Love Island-Kandidatin ihre Gedanken darüber, wie wichtig es für sie sei, dass ihr Wonneproppen nicht als Einzelkind aufwächst. "Ich möchte wirklich, dass Bambi eine Schwester hat, denn ohne Geschwister wäre meine Kindheit so langweilig gewesen", erklärte Molly-Mae und betonte, wie viel Spaß sie selbst in ihrer Kindheit mit ihrer Schwester hatte. "Auch wenn es stressfreier gewesen wäre, es wäre bei weitem nicht so lustig gewesen", fügte sie hinzu.

Im Gespräch mit Zoe sprach sie auch über die zahlreichen schönen Erinnerungen, die sie mit ihrer Schwester teilt. "All meine besten Erinnerungen aus unserer Kindheit hatten wir zusammen, wie zum Beispiel das Krabbenfangen am Strand", erzählte sie begeistert. Sie sei überzeugt, dass Bambi mit einem Geschwisterchen eine ebenso glückliche Kindheit erleben könnte. Die enge Bindung zu ihrer Schwester hat Molly-Mae geprägt, und sie möchte, dass ihre Tochter ähnliche Erfahrungen macht. "Es ist etwas Besonderes, eine Schwester an seiner Seite zu haben, und das wünsche ich mir für Bambi", schwärmte sie.

Ihr Töchterchen durfte Molly-Mae im Januar des vergangenen Jahres gemeinsam mit ihrem damaligen Partner Tommy auf der Welt begrüßen. Im darauffolgenden Juli verlobte sich das Paar sogar – doch im August dieses Jahres folgte der große Schock: Die Content Creatorin und der Boxer trennten sich plötzlich. Seitdem kommen jedoch immer wieder Gerüchte um ein mögliches Liebescomeback auf.

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi, September 2024

Instagram / tommyfury Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi

