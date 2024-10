Trotz Trennungsstreit: Tommy Fury liebt Molly-Mae immer noch

Im August gaben Tommy Fury (25) und Molly-Mae Hague (25) überraschend ihre Trennung bekannt. Daraufhin entwickelte sich ein regelrechter Rosenkrieg zwischen den beiden. Doch der Boxer scheint immer noch an seiner ehemaligen Partnerin zu hängen. In den vergangenen Wochen betonte er mehrmals, dass er um die Beziehung zur Mutter seiner Tochter kämpfen wolle. Im Interview mit This Morning wurde er nun erneut gefragt, ob er wieder mit Molly-Mae zusammenkommen wolle. "Sie ist meine Familie. Unterm Strich liebe ich sie, bis zum Ende meines Lebens, ja", entgegnete Tommy.

Was Molly-Mae wohl darüber denkt? Wie Heat Wave vor wenigen Tagen berichtete, sei die Influencerin der Idee einer Wiedervereinigung nicht ganz abgeneigt. Allerdings würde sie ihren Verflossenen nur unter ganz bestimmten Bedingungen zurücknehmen. Laut dem Magazin hat sie sogar einen juristischen Vertrag aufgesetzt! Das 1,2 Millionen Euro schwere Abkommen umfasse nicht nur einen Ehevertrag, sondern auch eine Untreue-Klausel. "Sie hätte dann Kontrolle über all seine Reisen und Arbeitstrips, sowie den vollen Zugang zu seinen technischen Geräten", erklärte der Informant.

Die Bedingungen scheinen ziemlich hart, allerdings hat Molly-Mae wohl auch allen Grund zur Sorge. Zwar hat sie sich nie zum Trennungsgrund geäußert, doch es wurde gemunkelt, dass Tommy die Britin betrogen habe. Die Frau, mit der er die Affäre gehabt haben soll, bestätigte den Seitensprung sogar. Im aktuellen Interview wurde der ehemalige Love Island-Kandidat dazu befragt. "Jeder zeigt mit dem Finger, wenn es einen Zug gibt, auf den man aufspringen kann, aber aus Respekt vor Molly und aus Respekt vor mir selbst und unserer Beziehung werden wir das so gut es geht unter vier Augen regeln", meinte er.

Getty Images Molly-Mae Hague, Influencerin

Instagram / mollymae Profiboxer Tommy Fury mit seiner Tochter Bambi, März 2024

