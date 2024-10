Wieder Einbruch in L.A.: Jessie J wurde Schmuck gestohlen

Ein großer Schock für Jessie J (36) – in ihr Haus in Los Angeles wurde eingebrochen. Anfang dieser Woche benachrichtigte die Britin die Polizei, als sie nach Hause kam und bemerkte, dass ihre Villa in der südkalifornischen Stadt deutliche Spuren eines Einbruchs aufwies. Wie TMZ von den örtlichen Strafverfolgungsbehörden erfahren hat, verschafften sich die Verbrecher durch ein Fenster im hinteren Bereich des Hauses Zugang. Der "Price Tag"-Interpretin wurde Schmuck im Wert von umgerechnet über 18.000 Euro entwendet.

Die 36-Jährige ist nicht die erste Prominente, deren Zuhause in den vergangenen Wochen ins Visier von Einbrechern geraten ist. Unter anderem wurden auch Tom Hanks (68) und Rita Wilson (67) sowie Sarah Hyland (33) in diesem Sommer Opfer einer Einbruchserie. Auch in ihre Villen verschafften sich die Diebe Zutritt, indem sie Fensterscheiben zertrümmerten. Der Modern Family-Star befand sich zum Zeitpunkt des Verbrechens auf Reisen – nachdem sie von ihrem Sicherheitssystem alarmiert worden war, konnte die 33-Jährige durch ihre Überwachungskameras aus der Ferne beobachten, wie zwei maskierte Männer ihr Haus verließen.

Ob es sich bei allen drei Einbrüchen um die gleichen Täter handelt, ist wohl nicht bekannt. Jessie ist vermutlich nur froh, dass sie und ihr Baby zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause waren. Im Mai vergangenen Jahres wurde der "Nobody's Perfect"-Star zum ersten Mal Mutter. Gemeinsam mit ihrem Partner, dem Basketballer Chanan Colman, begrüßte sie einen kleinen Jungen namens Sky auf der Welt. Um die Zeit mit ihrem Kind so richtig zu genießen, hat sich Jessie jetzt sogar eine Karrierepause gegönnt. "Ich gebe mir selbst die Erlaubnis, diesen Moment zu genießen und meine Zeit nicht damit zu verbringen, darüber nachzudenken, wie es mit meiner Karriere weitergeht", verkündete sie ihren Fans auf Instagram.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sarah Hyland, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Instagram / jessiej Jessie J mit Baby Sky und Chanan Colman, Oktober 2024

Anzeige Anzeige