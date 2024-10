Glamourös: Sarah Jessica Parker strahlt in silbernem Kleid

Sarah Jessica Parker (59) hat einen Auftritt hingelegt, der sich sehen lassen kann! Der Sex and the City-Star zählte zu den Gästen der diesjährigen Fall Fashion Gala in New York City – dort bezauberte sie die Zuschauer mit einem silbernen Kleid, das mit Rosendetails verziert und farblich auf ihre High Heels abgestimmt war. Das Outfit rundete sie mit einer silbernen Clutch sowie dezentem Schmuck ab, während sie ihre Haare in einem strengen Zopf trug.

Es ist nichts Neues, dass sich die Schauspielerin in Sachen Mode auskennt. Das bewies Sarah bereits im vergangenen Jahr auf derselben Gala, als sie in einem ebenso überzeugenden Outfit auftrat: Damals entschied sie sich für ein schulterfreies schwarzes Kleid und wertete den Look mit einer großen Schleife in ihren blonden Haaren auf. Doch nicht nur das, auch die High Heels der 59-Jährigen waren ein echter Hingucker: An ihrem rechten Fuß trug sie einen rosafarbenen und am linken Fuß einen schwarzen Schuh.

Mit ihrem Gespür für Fashion kommt Sarah ganz nach ihrer Serienfigur Carrie Bradshaw, die sie in "Sex and the City" verkörpert. Für das Sequel der beliebten TV-Serie steht sie derzeit auch vor der Kamera – vergangenen August wurde sie in einem farbenfrohen Outfit am Set abgelichtet. Sarah trug einen auffälligen violetten Maxirock und eine bunte, durchsichtige Bluse, die ihre Unterwäsche zur Schau stellte, während sie in ihrer Rolle vor einer Bäckerei stand und telefonierte.

Getty Images Sarah Jessica Parker in New York City im Oktober 2023

MEGA Sarah Jessica Parker am Set von "And Just Like That"

