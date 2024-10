Jetzt meldet sich Sandy Meyer-Wölden nach Hurrikan aus Miami

Der US-amerikanische Bundesstaat Florida befand sich kürzlich aufgrund des Hurrikan Milton im Ausnahmezustand, mittlerweile sind die Sturmflut- und Tropensturmwarnungen aber wieder aufgehoben. Vor Ort ist auch Sandy Meyer-Wölden (41), die sich derzeit in Miami befindet. Nun meldet sich das Model auf Instagram, um ihren Fans zu versichern: Sie und ihre Familie sind in Sicherheit. "Ich bin in Miami, mir gehts gut, den Kindern gehts gut", berichtet sie. Aufgrund der Stürme sei ihre Nacht sehr kurz gewesen – es sei jedoch "nicht vergleichbar" mit dem, was weiter im Norden vor sich gegangen war.

Sandy zeigt sich ziemlich betroffen von den Verwüstungen des Wirbelsturms – was auch daran liegt, dass sie an der Westküste aufgewachsen sei, wie sie weiter ausführt. Sie habe viel mit ihren Freunden vor Ort telefoniert, von denen einige aufgrund fehlender Generatoren ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr erreichbar gewesen seien. Es gehe ihrem Umkreis jedoch gut. "Natürlich hat man da ganz viel Ehrfurcht und Demut, vor dem, was die Natur anrichten kann, und es bringt viele Dinge in Perspektive", erklärt die 41-Jährige und fügt hinzu: "Ich wünsche ganz viel Kraft und Energie und Beileid an die Familien der Opfer und Kraft an die Überlebenden."

Die Ex von Oliver Pocher (46) zog in jungen Jahren mit ihrer Familie nach Florida. Da sie lange Zeit Tennis spielte, trainierte sie in ihrer Kindheit an der Tennis Academy Bradenton, beendete den Sport jedoch mit 16 Jahren. Daraufhin studierte sie an der University of Miami und schloss mit einem Bachelor in Kommunikationswissenschaften ab. Und auch die vergangenen Jahre verbrachte Sandy in den Vereinigten Staaten: Bevor sie diesen Sommer wieder nach Deutschland zurückkehrte, hatte sie elf Jahre lang im südöstlichsten Bundesstaat der USA gelebt.

Getty Images Sandy Meyer-Wölden im März 2016

Getty Images Sandy Meyer-Wölden, Moderatorin

