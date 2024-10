Lisa Presley lockte Ex-Mann mit Schwangerschaft in die Falle

Lisa Marie Presley (✝54) hat in ihren posthumen Memoiren "From Here to the Great Unknown" zugegeben, dass sie ihren Ex-Mann Danny Keough "in die Falle gelockt" hat, indem sie absichtlich mit ihrer Tochter Riley (35) schwanger wurde. Nach einer früheren Abtreibung, die sie als "das Dümmste, was ich je getan habe" bezeichnete, beschloss die Tochter von Elvis Presley (✝42), ihre Schuldgefühle zu überwinden, indem sie erneut Mutter wird. Sie habe bewusst geplant, während eines gemeinsamen Aufenthalts mit Danny auf einem Kreuzfahrtschiff, schwanger zu werden. Dabei hätte sie extra darauf geachtet, zu diesem Zeitpunkt fruchtbar zu sein.

In ihren Memoiren erklärte Lisa Marie, dass sie "geplant und geschmiedet" habe, um sicherzustellen, dass eine Schwangerschaft eintreten würde. Dabei hätte sie nicht darüber nachgedacht, ob Danny Teil dieses Plans sein wollte oder nicht. "Ich dachte, ich werde dieses Kind bekommen. Es gibt ein Kind, das ich bekommen muss", gestand sie ehrlich. Zwei Wochen nach ihrem Treffen habe sie von ihrer Schwangerschaft mit Riley erfahren, die im Mai 1989 geboren wurde. Sie räumte ein: "Ich habe ihn wirklich in die Falle gelockt, obwohl ich es nicht wirklich so meinte, aber ich tat es."

Lisa Marie und Danny waren von 1988 bis 1994 verheiratet und hatten neben Riley auch einen Sohn, Benjamin Keough, der 1992 geboren wurde. Benjamin verstarb im Juli 2020, was seine Mutter schwer traf. Zusätzlich war Lisa Marie Mutter der Zwillingstöchter Harper und Finley, die sie mit ihrem vierten Ehemann Michael Lockwood hatte. Lisa Marie starb im Januar 2023 an Komplikationen nach einer Operation, die zu einem Darmverschluss führten. Als Tochter des legendären Elvis Presley und seiner Frau Priscilla (79) wuchs sie im Rampenlicht auf und führte ein bewegtes Leben, einschließlich Ehen mit Michael Jackson (✝50) und Nicolas Cage (60), mit denen sie jedoch keine Kinder hatte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lisa Marie Presley und Riley Keough im Oktober 2017

Anzeige Anzeige

Getty Images Riley Keough, Schauspielerin

Anzeige Anzeige