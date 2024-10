Mit gerade einmal elf Jahren: North West ziert Magazin-Cover

North West (11) zeigt es mal wieder allen. Die Tochter von Kanye West (47) und Kim Kardashian (43) ist auf dem besten Weg, ein Superstar zu werden: Während sie fleißig und mit Erfolg an ihrer Musikkarriere feilt, beweist sie auch immer wieder, dass sie schon in ihrem jungen Alter eine echte Fashion-Ikone ist. So auch auf dem neuen Cover des Interview Magazines. Darauf posiert North in einem lässigen Outfit mit Camouflage-Muster und geflochtenen Braids. In ihrem Gesicht trägt sie ein strahlendes Lächeln auf den Lippen und eine ganze Ladung Glitzersteine auf der Haut, die auf der Stirn ihren Namen bilden. Gekonnt wirft sie sich in eine Pose, bei der sie ihre Zöpfe wild zur Seite und über den Kopf wirft.

Es ist eines der ersten großen Interviews, das der Promispross gab. Zusammen mit Mama Kim plaudert North über ihre Karriere, verrät aber auch einige private Details. So offenbart sie unter anderem, dass Schule so gar nicht ihr Ding sei. "Ich mag die Schule nicht", meint die Elfjährige. Lediglich Kunst gefalle ihr, aber auch der Kunstunterricht sei "nervig". "Mein Lieblingsfach ist wahrscheinlich Latein", überlegt North weiter. Außerdem vertraue sie in jeder Lebenslage in erster Linie Gott. Auf die Frage ihrer Mutter, was sie tue, um anderen Menschen zu helfen, antwortet sie: "Das Evangelium verbreiten. Ich erzähle ihnen von Gott und wie Probleme gelöst werden können, wenn sie seinem Wort und seinem Weg folgen."

Aktuell scheint North aber vor allem in die Fußstapfen ihres Vaters Kanye zu treten. Denn ihre Karriere als Musikerin geht richtig steil. Zu Beginn des Jahres veröffentlichte sie ihre erste eigene Single – und ging direkt in die Musikgeschichte ein. Mit der Rap-Single "Talking" stieg die junge US-Amerikanerin auf Platz 30 in die Billboard Hot 100 Charts ein. Damit ist North eine der jüngsten Künstlerinnen, die jemals in dieser Chartliste vertreten war. Nur ein paar Wochen danach kündigte North ihr erstes eigenes Album an. "Elementary School Drop Out" soll das gute Stück heißen, vermutlich in Anlehnung an die Platte ihres Vaters namens "The College Dropout".

North West, Juni 2024

Kanye West und North West

