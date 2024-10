Riley Keough erinnert sich an Kindheit mit Michael Jackson

Schauspielerin Riley Keough (35) hat in einem Interview über ihre Erfahrungen mit ihrem verstorbenen Stiefvater Michael Jackson (✝50) gesprochen. Vor wenigen Tagen erzählte die Tochter von Lisa-Marie Presley (✝54) in der Sendung "Today With Hoda & Jenna", dass der King of Pop für sie ein ganz normaler Stiefvater war. "Ich verstehe, dass mein Leben nicht normal war, aber für mich fühlte es sich einfach normal an", gab sie im Gespräch preis. Ihr wurde erst mit der Zeit mehr und mehr bewusst, dass das Zusammenleben mit Michael schon eine große Sache war.

Lisa Marie trennte sich 1994 von ihrem Mann Danny Keough, Rileys Vater, und heiratete noch im selben Jahr Michael. In dem Interview erinnert sich Riley an die zwei Jahre, in denen ihre Mutter und Michael wie ein normales Ehepaar zusammenlebten und auch Dinge taten, die man als Paar eben tut. Auch wenn ihr Stiefvater ein Superstar war, wirkte ihr Leben mit ihm ganz normal und bodenständig. So nannte sie ihren Stiefpapa liebevoll Mimi. "Sie haben zusammengelebt und mich zur Schule gebracht – und all das normale Ehezeug eben", erzählt sie.

Nach dem Tod ihrer Mutter im Januar 2023 vollendete Riley deren posthume Memoiren "Von hier ins Ungewisse: Erinnerungen". Lisa Marie schilderte darin ebenfalls ihre Beziehung zu Michael. Riley ergänzt unter anderem, wie sich ihre Mutter in seine bodenständige und normale Seite verliebte, die die Öffentlichkeit kaum kannte. Sie möchte erreichen, dass die Leser ihre Mutter auf einer menschlichen Ebene kennenlernen. Außerdem erzählt sie in den Memoiren ihrer Mutter, wie sie deren Tod und die Geburt ihres ersten Kindes erlebt hat. Beides lag zeitlich sehr eng beieinander. "Es ist eine seltsame und zugleich wunderschöne Erfahrung", sagt sie.

Getty Images Michael Jackson, Sänger

Getty Images Lisa Marie Presley und Riley Keough im Oktober 2017

