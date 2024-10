Pseudo-Auszug: Darum ist Micha doch im Sommerhaus geblieben

In Folge drei von Das Sommerhaus der Stars stand bereits die Trennung eines Paares im Raum: Zwischen Gloria Glumac (32) und ihrem Partner Michael (33) krachte es nämlich heftig! Grund dafür war Glorias Wortwahl. Im Spiel konnte sich die Temptation Island-Teilnehmerin ein "F*ck dich" nicht verkneifen und triggerte ihren Partner damit wohl enorm. Micha packte anschließend seine Koffer und war auf direktem Wege nach Hause. Im Interview mit Promiflash erklärt der Reality-TV-Neuling nun, wieso er sich letztendlich doch gegen einen Auszug entschieden hat: "Ich habe darüber nachgedacht und mir wurde klar, dass das Sommerhaus nicht der richtige Ort ist, um so eine wichtige Entscheidung wie eine Trennung zu treffen. Ich wollte nicht einfach weglaufen, sondern zusammen an unserer Beziehung arbeiten."

Micha betont, er und Gloria haben schon einige Streitigkeiten zusammen durchgestanden, und auch diesen Disput wollte er klären, bevor er die Teilnahme am Sommerhaus abbricht. Den Zuschauern wollte der Barkeeper damit zeigen, dass er und Gloria auch in schwierigen Momenten zueinanderhalten. Wie er Promiflash verrät, wünscht Micha sich für die nächste Auseinandersetzung Folgendes von seiner Partnerin: "Ich hätte mir gewünscht, dass Gloria in diesem Moment vielleicht etwas mehr auf mich eingeht und wir beide versuchen, ruhiger zu bleiben. Es war viel Druck da, aber Kommunikation ist immer der Schlüssel. Manchmal ist es einfach besser, einen Schritt zurückzutreten, durchzuatmen und sich gegenseitig zu unterstützen, anstatt gegeneinander zu arbeiten."

Der Beinahe-Auszug von Micha war auch den Sommerhaus-Fans sauer aufgestoßen. Im Netz wurde Gloria von einigen Nutzern sogar unterstellt, sie habe eine emotionale Abhängigkeit entwickelt. "Wenn ich die Szenen sehe, ist es mir unnormal peinlich, weil ich da einen krassen Seelenstriptease gemacht habe, obwohl ich das gar nicht wollte", stellte die 32-Jährige auf Instagram anschließend fest. Während des großen Streits mit Micha und einer eventuellen Trennung konnte Gloria offenbar nicht umgehen und kämpfte mit allen Mitteln um ihre Beziehung. "Als ich gemerkt habe, es ist ernst [...], habe ich mehr oder weniger um mein Leben gebettelt und mich übelst erniedrigt", räumte sie im Netz ein.

Anzeige Anzeige

RTL Micha und Gloria Glumac, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2024

Anzeige Anzeige

Das Sommerhaus der Stars, RTL Gloria Glumac im Sommerhaus

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige