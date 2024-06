Security musste eingreifen: Gewalt im Sommerhaus der Stars

Das Sommerhaus der Stars begeistert seine Fans mit leichter Unterhaltung und spannenden Streitigkeiten zwischen den Promi-Paaren. Doch bei dem Dreh der diesjährigen Staffel soll es zu ernsthaften Handgreiflichkeiten gekommen sein. "Ein Mann ist bei einer Auseinandersetzung ausgeflippt und auf einen anderen Mann losgegangen, sodass zwei Security-Männer eingreifen und den Angreifer in den Schwitzkasten nehmen mussten. Er und seine Partnerin beschimpften die anderen auch aufs Übelste", erklärt eine Quelle gegenüber Bild. Um wen genau es sich dabei handelt, verrät der Insider nicht.

Zuvor beschwerte sich schon Umut Tekin (27) über die anderen Teilnehmer. "Ihr werdet mit eigenen Augen sehen, was für ekelhafte Menschen es auf der Welt gibt", erzählte er seinen Followern auf Instagram. Auch seine Freundin Emma Fernlund habe die Zeit auf dem Bocholter Bauernhof als nervenaufreibend empfunden. Die Blondine stimmte dem Realitystar zu: "Also meiner Meinung nach ist das die krasseste Staffel, die hier je gedreht wurde." Die neuen Folgen der Show werden laut einer Pressemitteilung von RTL im Spätsommer ausgestrahlt.

Im vergangenen Jahr waren Luigi Birofio (25) und Dana Feist mit Walentina Doronina (24) und Can Kaplan aneinandergeraten. Während einer Streitigkeit hatte Can seinem Kollegen empfohlen, ins Bett zu gehen, wodurch sich der Italiener provoziert gefühlt hatte. In der darauffolgenden Auseinandersetzung hatte Gigi das gegnerische Paar mit der Hand am Kopf getroffen. Danach machte der Sender kurzen Prozess: "Körperliche Gewalt hat im Sommerhaus keinen Platz. Daher müssen Gigi und seine Partnerin Dana das Sommerhaus verlassen", hieß es in einem Statement.

RTL/ Stefan Gregorowius Umut Tekin und Emma Fernlund, neue "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten

scoolz-pixx Gigi Birofio, Reality-TV-Star

