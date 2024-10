Anna Kendrick schwärmt von Zusammenarbeit mit Blake Lively

Endlich konnten Anna Kendrick (39) und Blake Lively (37) wieder gemeinsam vor der Kamera stehen! Die beiden Hollywoodstars drehten Anfang dieses Jahres die Thriller-Fortsetzung "Nur ein kleiner Gefallen 2" in Europa. Über das Wiedersehen mit ihrer Co-Darstellerin schwärmte Anna kürzlich gegenüber People: "Es war einfach wunderbar, wieder mit Blake zu arbeiten." Die beiden Schauspielerinnen hätten sich lange nicht mehr gesehen, doch Anna verriet über den gemeinsamen Dreh: "Es fühlte sich an wie Fahrradfahren."

Als Schauplätze für den Film dienten die atemberaubenden Kulissen von Rom und Capri. "Wir haben an unglaublichen Orten gedreht, die Szenerie war einfach überwältigend", berichtete Anna weiter gegenüber dem Magazin. Sie habe sich während des Drehs regelrecht verwöhnt gefühlt. Und Regisseur Paul Feig (62), der für seinen eleganten Stil bekannt ist, sei auf Capri gefeiert worden. "Überall, wo wir hinkamen, riefen die Leute 'Paulino'. Es war, als wäre er der Bürgermeister", erzählte Anna lachend. Über den Inhalt des neuen Films wollte sie jedoch noch nicht viel verraten, aber sie versprach: "Der zweite Film ist noch verrückter als der erste. Es wird großartig!"

Anna und Blake lernten sich 2018 während der Dreharbeiten zum ersten Teil von "Nur ein kleiner Gefallen" kennen und schätzen. Abseits der Kamera verbindet die beiden eine gar nicht so unkomplizierte Freundschaft, da sie sich aufgrund ihrer Wohnorte – Blake an der Ostküste und Anna an der Westküste der USA – nicht oft sehen. Doch von der besonderen Chemie, die zwischen den Schauspielerinnen herrscht, können sich Fans schon bald selbst ein Bild machen.

Getty Images Blake Lively, Paul Feig und Anna Kendrick bei der UK-Premiere von "Ein kleiner Gefallen", 2018

Alberto E. Rodriguez/Getty Images for CinemaCon Blake Lively und Anna Kendrick, Schauspielerinnen

