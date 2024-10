Das hält Starkoch Gordon Ramsay von Dua Lipas Gurkendrink

Dua Lipa (29) hat mit einem ungewöhnlichen Getränkerezept für Aufsehen gesorgt, was sogar Starkoch Gordon Ramsay (57) nicht unkommentiert lassen konnte. Die Sängerin mischte in einem TikTok-Video Diät-Cola mit Gurkensaft, eingelegten Gurken und einem Schuss scharfer Jalapeño-Soße. Eine Kombination, die sie selbst begeistert genießt. Als Gordon von ihrer Kreation hörte, konnte er es nicht lassen, das fragwürdige Getränk selbst auszuprobieren, was zu einer urkomischen Reaktion führte.

Dua teilte ihr ungewöhnliches Rezept in den sozialen Medien und löste damit eine Flut von Kommentaren aus. Viele Fans waren erstaunt über die ungewöhnliche Mischung und fragten sich, wie das wohl schmecken würde. In seinem eigenen Video zeigte Gordon schließlich, wie er selbst die Zutaten zusammenstellte: Er goss Diät-Cola in ein Glas, fügte einen Schuss Jalapeño- und Gurkensaft hinzu und vervollständigte das eigenwillige Rezept mit eingelegten Gurken. Doch kaum hatte er einen Schluck genommen, verzog er das Gesicht und spuckte das Getränk wieder aus. "Dua Lipa, um Gottes willen Mädchen. Du ruinierst dir die Stimmbänder!", rief er entsetzt aus.

Gordons Reaktion wurde schnell zum viralen Hit und brachte das Internet zum Lachen. Fans kommentierten amüsiert, dass sie genau so eine Reaktion erwartet hätten. "Man kann nichts falsch machen mit dem, was Dua Lipa sagt", scherzte ein Fan, während ein anderer schrieb: "Ich werde es nicht probieren, ich vertraue Gordons Urteil zu 100 Prozent." Während Dua Lipa weiterhin ihre ausgefallene Kreation genießt, bestätigt Gordon einmal mehr seinen Ruf als kritischen Feinschmecker.

Getty Images Dua Lipa im Mai 2024

Getty Images Gordon Ramsay auf dem Empire State Building im Juni 2023

