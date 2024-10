Kylie Jenner und Timothée Chalamet gönnen sich Pizza-Date

Timothée Chalamet (28) und Kylie Jenner (27) genossen etwas Zweisamkeit im Trubel einer großen Stadt. Am Samstag wurden die Unternehmerin und der Schauspieler bei einem entspannten Dinner-Date im Pizza-Restaurant Little Charli im New Yorker Stadtteil West Village gesichtet. Kylie versteckte sich nicht und zeigte sich bester Laune. Hingegen versuchte ihr Freund mit seinem grauen Pullover, dessen Kapuze er über seinen Kopf trug, eher weniger Aufmerksamkeit zu erregen. Die Turteltauben unterhielten sich an ihrem Tisch ganz angeregt, wie ein aktuelles Video auf X zeigt.

Kylie und Timothée bestätigten ihre Liebe nie öffentlich, doch zwischen ihnen soll es bestens laufen. Erst vor wenigen Tagen schwärmte ein Insider gegenüber People von ihrer Beziehung. Laut dem Informanten sind die Reality-TV-Darstellerin und der "Wonka"-Star "einfach ein tolles Paar" und "jeder, der sie zusammen sieht, liebt sie". "Es ist eine sehr ernste, aber auch eine lustige Beziehung", berichtete die Quelle dem Magazin. Timothée würde Kylies Familie sehr nahe stehen – und umgekehrt sei es genauso.

Im April des vergangenen Jahres kamen erstmals Gerüchte auf, dass zwischen Kylie und Timothée etwas laufen könnte. Damals berichtete die Instagram-Seite DeuxMoi, einen heißen Tipp bekommen zu haben, dass die beiden miteinander angebandelt haben. "Ich kann das mit Timothée und Kylie bestätigen. Ich weiß schon seit Januar davon", versicherte damals ein User der Seite. Ein paar Monate später turtelten die The Kardashians-Bekanntheit und der "Little Women"-Darsteller auf einem Konzert von Beyoncé (43). Auch bei den US Open 2023 konnten die Turteltauben nicht die Finger voneinander lassen.

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet im November 2023

Getty Images Timothée Chalamet und Kylie Jenner bei den US Open 2023

