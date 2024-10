Promi-Tochter North West spricht Klartext über Paparazzi

North West (11), die älteste Tochter von Kim Kardashian (43) und Kanye West (47), hat in einem Gespräch mit Interview Magazine über ihr Leben in der Öffentlichkeit und ihr Verhältnis zu den Paparazzi gesprochen. In dem exklusiven Interview stand sie gemeinsam mit Kim Rede und Antwort und sprach auch über alltägliche Themen wie Schule oder ihre modischen Vorlieben. Auf die Frage ihrer Mutter, ob sie sich gern fotografieren lasse, antwortete North offen: "Ich mag es, Fotos von mir selbst zu machen, aber ich mag es nicht, wenn Paparazzi das tun."

In dem Interview fügte North außerdem über den Umgang mit Fotografen hinzu, dass ihre Einstellung zu deren Anwesenheit in der Regel stark von ihrer aktuellen Stimmung und ihrem Outfit abhänge. Es gebe Tage, an denen sie nicht einverstanden sei, abgelichtet zu werden. "Wenn ich gerade aufgewacht bin und da sind so viele Paparazzi, dann sage ich: 'Ey, ich werde euch verklagen.' Wenn ich bereit bin, nicht müde, und mein Outfit gut ist, dann sage ich: 'Okay, ich kann ein Foto machen'", erzählte North.

Kim und North fanden kürzlich mit ihrem Account @kimandnorth eine Plattform in den sozialen Medien, auf der sie nun ihre gemeinsamen kreativen Ideen teilen. So konnten die Fans Ende August auf mehreren Fotos sehen, wie Kim und North in ihrem Hotelzimmer für TikTok-Videos posieren. Dabei trug Kim ein auffälliges gelbes Leder-Bandana-Top von Miu Miu und braune Wildleder-Schlagjeans, während North einen blaugrauen Pullover über einem weißen Hemd mit überlangen Camouflage-Shorts und einer großen Pelzmütze kombinierte. Begleitet wurden diese Momente von dem Song "Apple" von Charli XCX (32).

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und North West, Juni 2024

ActionPress Kim Kardashian und ihre Tochter North West

