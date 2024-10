Timothée Chalamets krasse Verwandlung für seine neue Rolle

Kürzlich wurde Timothée Chalamet (28) am Set seines neuen Films "Marty Supreme" in New York City gesichtet. Auf den Fotos, die Daily Mail vorliegen, trägt er ein Outfit im 50er-Jahre-Stil, mit einem offenen blassblauen Hemd, einer grünen Hose sowie einer ledernen Aktentasche. Ein schmaler Schnurrbart und eine randlose Brille rundeten seinen Look ab – so war der Oscar-nominierte Schauspieler kaum wiederzuerkennen.

Der Film, bei dem Josh Safdie Regie führt, ist ein Biopic über den berühmten Tischtennisspieler Marty Reisman. Der Sportler war nicht nur für seine herausragenden Leistungen und zahlreichen Auszeichnungen bekannt, sondern auch für seinen exzentrischen Modestil. Timothée und Josh wurden während einer Drehpause dabei beobachtet, wie sie intensiv über die Szene diskutierten. Neben dem 28-Jährigen werden auch Gwyneth Paltrow (52), Tyler the Creator und Penn Jillette (69) in dem Film zu sehen sein.

Timothée, der aktuell zwischen New York und Kalifornien pendelt und mit Kylie Jenner (27) liiert ist, wurde 2017 mit dem Film "Call Me by Your Name" berühmt. Für seine schauspielerische Leistung erhielt er eine Oscar-Nominierung als einer der jüngsten Hauptdarsteller. Neben "Marty Supreme" wird er demnächst auch in einer Verfilmung über die Musiklegende Bob Dylan (83) zu sehen sein, die den Titel "A Complete Unknown" trägt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Timothée Chalamet, 2024 in Seoul

Anzeige Anzeige

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige