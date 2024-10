Tina Knowles vermisst das normale Leben mit Tochter Beyoncé

Beyoncé (43) ist als globaler Superstar bekannt – leider bringt ihr Ruhm auch Herausforderungen mit sich, die ein normales Familienleben unmöglich machen. Kürzlich enthüllte ihre Mutter Tina Knowles (70) gegenüber Glamour, dass Beyoncé keine alltäglichen Aktivitäten unternehmen könne. Und dies sei etwas, das ihr besonders fehle. "Ich vermisse es, mit meinen Kindern in den Supermarkt zu gehen oder mit ihnen in der Cafeteria zu essen. Man kann nicht mehr einfach ins Einkaufszentrum gehen", erklärte Tina.

Tina erzählte weiter, dass ihre jüngere Tochter Solange (38) diese Probleme nicht habe und sich weigere, das "Spiel des Ruhms" mitzuspielen. "Solange geht einfach shoppen. Aber das ist offensichtlich etwas, das wir mit Beyoncé nicht machen können", meinte sie. Während Beyoncé auf solche einfachen Freuden verzichten muss, findet sie andere Wege, um besondere Momente mit ihren Kindern zu verbringen. In einem Interview mit GQ sprach die Sängerin darüber, wie sie den Alltag mit ihren Kindern gestalte. Sie bemühe sich, ihre Tourneen so zu planen, dass sie in die Schulferien ihrer Kinder fallen, damit Blue Ivy (12), Rumi (7) und Sir (7) sie begleiten können. "Meine Kinder kommen überall mit hin", verriet sie und fügte hinzu, dass sie auch oft bei ihren Tanzproben dabei seien.

Die Familie lebt überwiegend in einem luxuriösen Anwesen in Malibu, das einen atemberaubenden Blick auf den Pazifischen Ozean bietet. Außerdem besitzen Beyoncé und ihr Ehemann Jay-Z (54) Immobilien in den Hamptons und New York City. Vor allem im Sommer zieht es die Familie in die Hamptons, wo sie häufig von Tina begleitet wird. "Es ist, als wäre ich wieder ein Kind", schwärmte Tina gegenüber Glamour und erklärte, dass sie dort unbeschwert mit den Enkelkindern spiele und die Zeit genieße.

Beyoncé mit ihren drei Kindern

Jay-Z und Beyoncé im Juni 2024

