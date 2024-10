Unangenehm: Travis Kelce betitelt Julia-Roberts-Film falsch

Travis Kelce (35), der bekannte amerikanische Footballspieler der Kansas City Chiefs, hat kürzlich verraten, dass er den romantischen Klassiker "Notting Hill" aus dem Jahr 1999 mit Julia Roberts (56) geschaut hat, nachdem er die Schauspielerin bei einem Konzert seiner Freundin Taylor Swift (34) getroffen hatte. In seinem Podcast "New Heights" mit seinem Bruder Jason Kelce (36) gestand er schmunzelnd, den Filmtitel zunächst falsch als "Nottingham Hill" bezeichnet zu haben. Als Jason ihn neckend fragte, worum es in dem Film gehe, konnte Travis die Handlung dennoch korrekt wiedergeben, obwohl er sich selbst als keinen großen Filmkenner bezeichnete.

Travis und Julia begegneten sich am 30. Juni auf dem letzten Konzert von Taylors Eras Tour im Aviva Stadium in Dublin. Während des Gesprächs streichelte die Schauspielerin über seine Brust und hielt sich an seiner Schulter fest. Ein Video der Begegnung, auf dem die beiden lachend und sich unterhaltend zu sehen sind, ging in den sozialen Medien viral. Die gehörlose Künstlerin und Social-Media-Star Jackie Gonzalez teilte ein Video, in dem sie per Lippenlesen versucht hatte, das Gespräch zwischen Travis und Julia zu entziffern. Laut Jackie sagte Julia zu ihm: "Ich freue mich so sehr für euch und ich will dich nicht nervös machen, aber es macht mich so glücklich."

Bereits im Juli hatte Travis in seinem Podcast "New Heights" über das Kennenlernen von Julia und der Sängerin Stevie Nicks (76) gesprochen. Er schwärmte: "Das war ziemlich cool, sie waren großartig." Er fügte hinzu, dass auch seine Mutter Donna Kelce Stevie bereits getroffen habe und lobte sie als "wirklich wundervoll". Travis betonte gegenüber Jason, dass er sie unbedingt auch kennenlernen müsse. "Du bist vielleicht der Einzige in der Familie, der sie noch nicht getroffen hat", sagte er lachend. Travis und Jason teilen nicht nur ihre Leidenschaft für Football, sondern auch für Musik und besondere Begegnungen, die sie gerne in ihrem Podcast mit ihren Zuhörern teilen.

United Archives GmbH / ActionPress Julia Roberts als Anna in "Notting Hill"

Getty Images Jason und Travis Kelce im Februar 2023

