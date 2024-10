Wow: So überrascht Khloé Kardashian die Kids ihrer Familie

Khloé Kardashian (40) hat ihren Kindern, Nichten und Neffen eine unvergessliche Überraschung bereitet. In ihrer Instagram-Story teilt die Reality-TV-Bekanntheit Videos, in denen ihre Tochter True (6) und ihr Sohn Tatum (2) zusammen mit ihren Cousins und Cousinen Chicago (6), Saint (8), Stormi (6) und Dream (7) aufgeregt auf Hello Kitty treffen. Während Khloé die Haustür öffnet, jubeln die Kinder vor Freude, als sie die beliebte Figur mit Luftballons und Geschenkbeuteln winken sehen. Begeistert stürmen die Kids auf Hello Kitty zu und umarmen sie herzlich.

Die Überraschung ist ein voller Erfolg: Die Kinder rufen immer wieder "Hello Kitty!" und können ihr Glück kaum fassen. True, Chicago und Stormi hüpfen vor Freude auf und ab, während Hello Kitty ihnen personalisierte Geschenke überreicht – unter anderem Tagebücher mit ihren Initialen, Rucksäcke und Federmäppchen. "Wow! Mein eigenes Tagebuch!", ruft True in die Kamera. Zu einer weiteren Aufnahme schreibt Khloé begeistert: "So sehen glückliche Kinder aus."

Khloé teilt auf Instagram regelmäßig Einblicke in das Leben ihrer Kinder. Vor wenigen Tagen zeigte sie ihren Sohn Tatum in einem niedlichen Halloween-Schlafanzug. "Da fühlt sich jemand festlich", kommentierte sie die entzückenden Fotos, auf denen der Promi-Spross sichtlich glücklich seinen Pyjama präsentiert.

Anzeige Anzeige

Instagram / khloekardashian Die Kardashian-Kids mit Hello Kitty

Anzeige Anzeige

Instagram / khloekardashian Tatum Thompson im Oktober 2024

Anzeige Anzeige