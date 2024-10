Wünscht sich Farina Opoku nach Tochter weiteren Nachwuchs?

Farina Opoku (33) ist vor rund zwei Jahren das erste Mal Mama geworden: Im August 2022 begrüßte sie ihr Töchterchen Nola auf der Welt. Aber hat die Influencerin vor, ihrem Nachwuchs in naher Zukunft ein Geschwisterkind zu schenken? Das verrät sie jetzt in einem Interview mit InStyle. "Eine zweite Schwangerschaft ist bei mir zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht in Planung", offenbart sie, fügt aber hinzu: "Vielleicht, wenn Nola fünf ist. Gerade ist alles so perfekt, wie es ist."

Sie betont, sie genieße das Muttersein in vollen Zügen – auch wenn ihr die Vorstellung vor der Geburt ihres Kindes zunächst Sorgen bereitet hatte. "Ich beobachte, dass viele sehr negativ über das Muttersein sprechen. Deshalb war meine größte Angst damals, dass ich alles aufgeben muss und mein Leben quasi vorbei ist", gesteht Farina. Der 33-Jährigen sei jedoch nichts genommen worden, es sei vielmehr das Gegenteil passiert. "Ich habe etwas dazu gewonnen, was mir unendlich wichtig ist. Mamasein bringt einen an seine Grenzen, aber es ist das Schönste auf der Welt", schwärmt sie.

Es scheint also, als mache Nola das Leben der Netz-Bekanntheit vollkommen. Farina macht aber auch kein Geheimnis daraus, total vernarrt in ihr Mädchen zu sein. Auf Instagram teilt sie ab und an niedliche Bilder ihrer Familie – und blickte zum ersten Geburtstag ihrer Kleinen auf den Tag ihrer Geburt zurück. Sie habe sich am 6. August 2022 mit Freundinnen zum Brunchen verabredet, es kam jedoch anders als geplant. "Da hatte ich schon so komische Schmerzen, bis Ezy die Zeit gestoppt hat und meinte 'Farina, das sind Wehen' und zwar alle drei Minuten", erzählte sie und ergänzte: "Ich war um 13 Uhr in der Uniklinik und um 16:17 Uhr war Nola da."

Instagram / farinaopoku Farina Opoku mit ihrer Tochter Nola, Mai 2024

Instagram / farinaopoku Nola, Pouya Yari und Farina Opoku

