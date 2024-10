Auswandern? Aleks Petrovic und Vanessa planen Neuanfang

Aleksandar Petrovic (33) und Vanessa Nwattu sind seit ihrem Kennenlernen in der Reality-TV-Show Temptation Island V.I.P. unzertrennlich. Nun fühlt sich das Paar bereit, einen weiteren Schritt in eine gemeinsame Zukunft zu gehen: Im Gespräch mit RTL verraten die Realitystars, dass ein Wohnortwechsel geplant sei – nicht nur raus aus Düsseldorf, sondern auch aus Deutschland. "Wir teasern das mal ganz kurz an: Für uns gibt es bald eine große räumliche Veränderung", erzählt Aleks und fügt hinzu: "Da werden wir noch mehr auf uns selbst gestellt sein, dieses neue Lebenskapitel bestreiten und noch mehr zusammenwachsen."

Viel mehr verraten die ehemaligen Das Sommerhaus der Stars-Kandidaten noch nicht. Eine Sache sei aber schon beschlossen: Räumlich wollen sie sich auf ein Haus vergrößern und es gehe "raus aus Deutschland". Dass die beiden es sehr ernst miteinander meinen, haben sie schon oft unter Beweis gestellt: Für eine langfristig funktionierende Beziehung gehen sie nicht nur regelmäßig zu einer Paartherapie, sondern Vanessa kann es sich auch schon gut vorstellen, eine Familie mit ihrem Partner zu gründen. "Aktuell sind noch ein paar andere Dinge geplant, die für mich und uns im vollen Fokus stehen. Ich glaube aber allzu lange – so Gott es will – wird es hoffentlich nicht mehr dauern. Ich spüre bereits jetzt, dass es meine größte Erfüllung sein wird", verriet Vanessa in einer Fragerunde auf Instagram.

Der Ex-Love Island-Kandidat und die Take Me Out-Bekanntheit lernten sich 2022 im TV kennen. Bei "Temptation Island V.I.P." stellte Aleks seine damalige Beziehung mit Christina Dimitriou (32) auf die Probe – und verliebte sich dort in die Verführerin Vanessa. So gut wie heute lief es zwischen ihnen aber nicht immer: Während ihrer gemeinsamen Teilnahme an "Das Sommerhaus der Stars" kriselte es heftig zwischen der Beauty und dem Fitness-Coach. "Zu dem Zeitpunkt waren wir am Tiefpunkt unserer Beziehung", bestätigte der 33-Jährige auf Instagram. Diese Zeiten scheinen sie nun aber überwunden zu haben.

Instagram / vanessa.nwa Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu im September 2024

Instagram / vanessa.nwa Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu, Realitystars

