Das war die geheime Leidenschaft von Königin Elizabeth II.

Queen Elizabeth II. (✝96) ist auch zwei Jahre nach ihrem Tod noch eine der beliebtesten und einflussreichsten Monarchinnen weltweit. Nach außen hin wirkte sie stets gefasst und professionell, doch als Privatperson verfolgte die Britin teils etwas untypische Hobbys. Laut ihrer langjährigen königlichen Assistentin Samantha Cohen liebte es die Königin nämlich, besonders schnell im Auto umherzufahren! In einem Interview mit Sunday Times enthüllte ihre Mitarbeiterin, dass sich ihre mutige Persönlichkeit in ihrem rasanten Fahrstil widerspiegelte. So sei die Monarchin früher "mit ihren Autos liebend gern total schnell über das Anwesen in Balmoral gefahren."

Der Charakter der Königin sei laut Aussage ihrer Assistentin stets "schüchtern, aber verspielt" gewesen. Ihre abenteuerlustige Seite behielt Elizabeth sehr lange bei, sodass sie sogar bis zu ihrem 93. Geburtstag selbst auf öffentlichen Straßen fuhr. Nachdem ihr Gatte Prinz Philip (✝99) nach seinem Autounfall im Jahr 2019 seinen Führerschein abgegeben hatte, verzichtete sie allerdings freiwillig auf das Fahren in der Öffentlichkeit.

Die Tatsache, dass die Königin einst ein riesiger Fan von hohen Geschwindigkeiten war, ist nicht die einzige überraschende Seite an ihr: So soll das royale Oberhaupt während eines Palastempfangs vor einigen Jahren eine unerwartete Bemerkung über Herzogin Meghan (43) abgegeben haben. Eine Quelle verriet gegenüber The Spectator: "Bei den Drinks vor dem Dinner unterhielt sich eine kleine Gruppe mit der Monarchin und sie erklärte, dass das Treffen zwischen Prinz Harry (40) und Meghan eine totale Katastrophe geworden sei. Sie bezeichnete [Meghan] als böse."

Queen Elizabeth, Königin von Großbritannien

Queen Elizabeth II. und Herzogin Meghan

