Diese Promi-BB-Bewohner wollen die Fans nach Hause schicken

So langsam wird es ernst bei Promi Big Brother! Heute Abend müssen direkt zwei Kandidaten den großen Bruder verlassen. Doch wen wird es letztendlich treffen? Wenn es nach den Promiflash-Lesern geht, steht ein Promi ganz oben auf der Abschussliste: Verena Kerth (43)! In einer Umfrage [Stand: 14. Oktober, 17:15 Uhr] gaben 416 von 1.156 Usern (36,0 Prozent) an, dass die Blondine am heutigen Abend den Container verlassen soll. Neben ihr ist aber auch Wildcard-Gewinnerin Sarah Wagner (28) laut den Fans eine Kandidatin für den Rausschmiss – für sie stimmten 358 Zuschauer (31,0 Prozent).

Neben den beiden Promi-BB-Damen stehen aber auch noch Schauspieler Jochen Horst (63), Content-Creator Matthias Höhn (28), Reality-TV-Sternchen Leyla Lahouar (28) und Ex-Kicker Max Kruse (36) auf der Nominierungs-Liste. Während Jochen und Matze in der Promiflash-Umfrage die Positionen drei und vier belegt haben, müssen sich Leyla und Max mit 110 Stimmen (9,5 Prozent) und 33 Stimmen (2,9 Prozent) laut der Leser am wenigsten Sorgen über einen Rauswurf machen.

Für Leyla war die Nominierung besonders hart. Zusammen mit ihrem Partner Mike Heiter (32) will sie das Abenteuer "Promi Big Brother" 2024 rocken – doch ganz so leicht wird es ihr nicht gemacht. Denn: Mikes Ex und Mutter seiner Tochter, Elena Miras (32), ist ebenfalls am Start. Seit ihrem Einzug herrscht vor allem bei Leyla Unsicherheit. Immer wieder weint die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin, weil sie Angst um ihre Beziehung hat. "Du hast so ein richtiges Leuchten in den Augen, wenn du zu ihr rüberguckst", stellte sie vor einigen Tagen fest.

Joyn/Bene Müller Max Kruse, "Promi Big Brother"-Kandidat

Joyn Leyla Lahouar und Mike Heiter bei "Promi Big Brother" 2024

