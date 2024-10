Sechs Promi-BB-Kandidaten nominiert: Wer soll heute gehen?

Bereits seit über einer Woche leben 14 deutsche Stars auf engstem Raum im Promi Big Brother-Container. Doch heute Abend wird es etwas leerer, denn gleich zwei Kandidaten müssen die Show verlassen! In den vergangenen Tagen wurden sechs Bewohner gewählt, die jetzt um ihr Weiterkommen bangen müssen. So stehen Max Kruse (36), Matze Höhn (28) und Jochen Horst (63) auf der Abschussliste. Letzterer wurde von Mimi Fiedler (49) nominiert, die sich dazu entschied, den Schauspieler Daniel Lopes (47) zu schützen – was für Unmut und Diskussionen sorgte.

Aber auch drei Frauen stehen zur Auswahl: Leyla Lahouar (28), Sarah Wagner (28) und Verena Kerth (43). Leyla hofft wohl sehr darauf, nicht ausziehen zu müssen, denn der Gedanke, ihren Freund Mike Heiter (32) mit seiner Ex Elena Miras (32) im Container von zu Hause aus beobachten zu müssen, bereitet ihr scheinbar große Sorgen. Auch Sarah, die sich ihren Platz im Container durch die Wildcard ergattern konnte, will noch lange nicht ihre Koffer packen. Als sie von Jochen und Verena nach einem Spiel nominiert wird, äußert sie ihren Unmut. Sie findet die Entscheidung unfair und "schwach".

Die übrigen acht Promi-BB-Teilnehmer können heute entspannt ihre Beine hochlegen, denn sie sind geschützt und können nicht ausscheiden. In den kommenden Tagen wird sich das jedoch ändern. Noch eine Woche haben die Stars Zeit, die Fans von sich zu überzeugen und sich Stimmen zu sichern, vorher müssen aber noch einige ihre Koffer packen. Am Montag, den 21.10. wird dann entschieden, wer die Siegerkrone und das Preisgeld von 100.000 Euro mit nach Hause nehmen darf. Welche Promis sollen heute als erstes gehen? Stimmt unten ab!

Anzeige Anzeige

Joyn "Promi Big Brother"-Kandidaten Mike Heiter und Leyla Lahouar

Anzeige Anzeige

Joyn Die Kandidaten bei "Promi Big Brother"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige