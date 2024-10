Familienzuwachs: Adoptierten Josh Allen und Hailee Welpen?

Josh Allen (28) und seine Hailee Steinfeld (27) scheinen sich tierischen Nachwuchs ins Haus geholt zu haben. Wie das Portal MLFootball berichtet, besuchten der Quarterback der Buffalo Bills und die Schauspielerin ein Charityevent für Tieradoption. Videos, die im Netz kursieren, zeigen, dass das Paar dabei sein Herz Hals über Kopf an einen niedlichen Welpen verschenkte. Vor allem Josh trägt das Hundebaby liebevoll in den Armen und will es offenbar gar nicht mehr aus den Händen geben. Laut der Seite sollen die beiden dem Vierbeiner dann sogar ein neues Zuhause gegeben haben. Der erste Hund im Haus ist der Welpe aber nicht – der Sportler adoptierte schon vor einiger Zeit seine Hündin Sky.

Der Hund könnte ein Zeichen sein, dass Josh und Hailee so langsam langfristige Pläne für ihre Zukunft machen. Zusammen sollen die beiden bereits seit Juni 2023 sein. Nach mehreren Spekulationen zeigten sie sich damals Händchen haltend bei einem Ausflug in Manhattan. Mit diesem Paar-Outing häuften sich die Aufnahmen, auf denen der NFL-Profi und die Pitch Perfect-Darstellerin immer wieder sehr vertraut waren. Richtig offiziell schien die Liebe von Josh und Hailee dann im Frühjahr dieses Jahres zu werden: In Paris, der Stadt der Liebe, kuschelten sie ganz offen auf der Fashion Week.

Nach Paris flogen Josh und Hailee aber nicht nur, um der Modewoche beizuwohnen – vielmehr wollten sie einen romantischen Urlaub verbringen und das mit einem Ziel. "Eine der wichtigsten Aufgaben auf der Reise: einen intimen Blick auf den Eiffelturm zu finden, damit Josh ihn zum letzten Mal sehen konnte", schmunzelte die 27-Jährige im Interview mit US Magazine. Dafür habe sie sich vorher auf eine intensive Suche in den sozialen Medien gemacht, um den perfekten Spot zu finden, von dem man das Pariser Wahrzeichen nachts beobachten kann. Das Ergebnis war ein romantisches Foto der Verliebten, das sie im Netz posteten.

Facebook/Michael Sinensky/Mega Hailee Steinfeld und Josh Allen im Restaurant Sushi by Boū in New York

Instagram / joshallenqb Josh Allen und Hailee Steinfeld

