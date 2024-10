Haben Romina Palm und Christian Wolf in Vegas geheiratet?

Romina Palm (25) und Christian Wolf melden sich von ihrer USA-Reise. Auf Instagram teilt die Influencerin eine Reihe von Urlaubsschnappschüssen aus Las Vegas. Dass ihre Fans beim Reiseziel "Las Vegas" hellhörig werden könnten, scheint der Beauty bewusst zu sein. Vor allem, weil bei einem der Bilder ein funkelndes Detail direkt ins Auge sticht: Romina trägt einen goldenen Ring an ihrem Finger – den man zuvor noch nicht an ihr gesehen hat. Will sie ihrer Community damit wohl etwas sagen? "Nein, wir haben nicht geheiratet. Oder doch?", heizt die Blondine selbst die Spekulationen an.

Nur ein Scherz oder haben die beiden sich vielleicht doch still und heimlich in einer der berüchtigten Hochzeitskapellen in Vegas das Jawort gegeben? Ob es sich bei dem Klunker nun um einen Hochzeitsring, einen Verlobungsring oder bloß um ein modisches Accessoire handelt, lässt Romina einfach mal so stehen. Die beiden Turteltauben strahlen auf den Fotos jedenfalls um die Wette. Dass sie mit Christian an ihrer Seite glücklicher denn je ist, bestätigte die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin bereits öffentlich. In einer Fragerunde auf Instagram machte sie ihrem Partner eine niedliche Liebeserklärung: "Ich habe wirklich die schönste Beziehung, die ich mir je hätte vorstellen können", schwärmte die Social-Media-Bekanntheit.

Für Romina wäre es jedoch nicht das erste Mal, dass das Thema Hochzeit in ihrem Leben eine Rolle spielt: Bevor die Gerüchteküche rund um sie und Christian vor knapp einem Jahr zu brodeln begann, machte Romina mit ihrer Beziehung zu Ex Stefano Zarrella (33) immer wieder Schlagzeilen. Mit dem Instagram-Koch war sie ganze vier Jahre zusammen und sogar verlobt. Die Trennung bereue das Model nicht: "Rückblickend betrachtet: Ich hätte diese Entscheidung schon früher treffen sollen", verriet sie ihren Fans auf Instagram. Im November vergangenen Jahres machte die heute 25-Jährige schließlich ihr Liebesglück mit Christian öffentlich.

Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm in Las Vegas, Oktober 2024

Getty Images Stefano Zarrella und Romina Palm im August 2022

