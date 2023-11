Romina Palm hätte sich gerne früher von Stefano getrennt

Sie spricht Klartext. Romina Palm (24) sorgte zuletzt mit zahlreichen Liebes-News für Schlagzeilen: Denn aktuell bandelt sie mit dem Unternehmer Christian Wolf an. Dabei ist es noch nicht allzu lange her, dass sie und Stefano Zarrella (32) ein Paar waren. Nach vier gemeinsamen Jahren trennte sie sich im März dieses Jahres von ihrem Verlobten. Nun überrascht die Influencerin aber mit einer Aussage zu ihrer damaligen Beziehung: Romina hätte rückblickend schon früher die Reißleine ziehen sollen.

Auf Instagram stellt sich die 24-Jährige ihrer neugierigen Community. Auf die Frage, ob sie es bereue damals Schluss gemacht zu haben, antwortet sie ganz offen und ehrlich in ihrer Story: "Nein. Rückblickend betrachtet: Ich hätte diese Entscheidung schon früher treffen sollen." Gleichzeitig scheint die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin eine Podcast-Folge anzuteasern, in der sie bisher noch nicht Gesagtes auspackt. "Es hat unfassbar gut getan, Dinge auszusprechen", betont sie dabei.

Es scheint so, als beginne nun ein neues Kapitel in Rominas Leben. Gerade erst bestätigte auch Christian die frische Beziehung mit ihr. "Toni und ich haben uns getrennt. Dann ist Zeit vergangen. Dann haben wir es verkündet. Dann ist noch mal Zeit vergangen. Und dann habe ich irgendwann angefangen, Romina zu daten", verriet er auf Instagram.

Instagram / rominapalm Romina Palm, August 2023

Instagram / stefanozarrella Stefano Zarrella mit Romina Palms Hund Baloo im August 2020

Instagram / christianwolf Christian Wolf, Fitness-Influencer

