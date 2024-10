Johnny Depp stellt bei Filmfest in Rom sein Drama "Modi" vor

Hollywoodstar Johnny Depp (61) will's nochmal wissen! Er ist nämlich nicht nur Schauspieler und Musiker, sondern auch leidenschaftlicher Regisseur. Deshalb stellt er beim 19. Filmfest in Rom, das vom 16. bis 27. Oktober sattfindet, sein neues Regiewerk "Modi" vor und wird darüber hinaus auch noch für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Gemeinsam mit seinem Kollegen Viggo Mortensen (65), der ebenfalls geehrt wird, feiert Johnny das renommierte Event und präsentiert sein Filmdrama über den italienischen Künstler Amedeo Modigliani.

"Modi" markiert damit erstmals Johnnys Rückkehr hinter die Kamera seit seinem Regiedebüt "The Brave" aus dem Jahr 1997, das bei Kritikern allerdings nicht sonderlich gut ankam. Das soll sich mit der neuen Filmbiofrafie ändern, die von drei entscheidenden Tagen im Leben Modiglianis während des Ersten Weltkriegs in Paris erzählt. In der Hauptrolle ist Riccardo Scamarcio zu sehen, unterstützt von Stars wie Al Pacino (84) und Stephen Graham. "Es sind 72 Stunden, die sein Leben verändern und seinen Ruf als Künstlerlegende festigen", heißt es in der Inhaltsangabe des Dramas.

Das Film Fest Rome findet seit 2005 statt und macht die Ewige Stadt jährlich zum Treffpunkt für Filmfans aus aller Welt. Organisiert wird das Event von der Stiftung Cinema per Roma und wird finanziell unterstützt durch die Stadt, die Region Latium und das Institut Luce Cinecittà. "Mit diesem großen Event wollen wir den italienischen und internationalen Film in der atemberaubenden Kulisse Roms feiern", so der Festivaldirektor. Dank des Filmfestivals wird Rom zum Magneten für Filmfans, bekannte Regisseure und Schauspieler. Das vielseitige Angebot reicht von Premieren und Filmvorführungen über Ausstellungen und Events bis hin zu spannenden Diskussionen. Gezeigt werden Filme aus verschiedenen Genres, von Blockbustern bis zu Independent-Werken, darunter auch Debütproduktionen aus aller Welt.

Getty Images Viggo Mortensen im Oktober 2020

Getty Images Johnny Depp bei der "Jeanne du Barry"-Premiere in London im April 2024

