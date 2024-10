Nach Lästerei: Sat.1 zensiert "The Voice of Germany"-Folge

In der vergangenen Woche zogen die diesjährigen The Voice of Germany-Coaches über Giovanni Zarrella (46) her – und das sorgte für ziemlich viel Aufruhr hinter den Kulissen der beliebten Gesangsshow. Wie Bild berichtet, hat Sat.1 nun offenbar Konsequenzen gezogen und Teile der besagten Folge zensiert. Demnach hat der Sender die Szenen mit den Negativkommentaren gegen den italienischen Musiker aus der Streaming-Version der Sendung entfernt.

In der vergangenen Woche trat eine Kandidatin auf, die beim ZDF für Die Giovanni Zarrella Show arbeitet. Dies nahmen die Coaches zum Anlass, spöttische Bemerkungen zu machen. Mark Forster (41) machte sich unter anderem darüber lustig, dass Giovanni in der vergangenen Staffel auf seinem Stuhl saß. "Riecht ein bisschen nach billigem Parfüm", stichelte er. Yvonne Catterfeld (44) schloss sich an und wetterte: "Der saß sogar auf deinem Stuhl. Vielleicht sind noch Pizza-Reste da?" Dabei wurde stereotypisch die Melodie von Toto Cutugnos Song "L'Italiano" eingespielt.

Giovanni war im vergangenen Jahr selbst als Coach bei "The Voice of Germany" zu sehen. Diesen April wurde bekannt, dass der 46-Jährige als Coach in der Gesangsshow aufhört, da er sich auf andere Projekte konzentrieren möchte. "Wenn ich etwas mache, dann mit 100 Prozent. All diese Dinge haben mich zu einer traurigen Entscheidung gebracht: Ich habe schweren Herzens vor einigen Tagen dem Team von 'Voice of Germany' mitgeteilt, dass ich dieses Jahr leider nicht dabei sein werde", erklärte er damals in einem Statement auf Instagram.

SAT. 1 Yvonne Catterfeld bei "The Voice Senior"

Getty Images Giovanni Zarrella, Sänger

