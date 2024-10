Nächstes Jahr wird es eine neue "Big Brother"-Staffel geben

Tolle Neuigkeiten für die Fans von Big Brother: SAT.1 wird nächstes Jahr auch wieder Normalos in den Container schicken. Im Frühjahr 2025 soll die neue Staffel an den Start gehen. "Big Brother geht in die nächste Runde", verkündet das Moderatoren-Duo Jochen Schropp (45) und Marlene Lufen (53) freudestrahlend während der Ausstrahlung von Promi Big Brother. Derzeit ist der Sender noch auf der Suche nach passenden Kandidaten – von hip bis bodenständig darf alles dabei sein.

Die vergangene Staffel konnte Kandidat Marcus für sich gewinnen. Mehr als drei Monate kämpfte der Berliner in dem Container um den Sieg. Letztendlich holte er sich 50,54 Prozent der Stimmen und konnte sich das Preisgeld von 10.000 Euro sichern. "Danke an euch alle für dieses große Abenteuer und dass ihr diesen Weg mitgegangen seid! Ohne euch alle wäre das nicht möglich gewesen. [...] Ihr seid super, genauso wie alle Mitbewohner, die man kennengelernt hat!", schrieb er nach seinem Sieg auf Instagram.

Derzeit kämpfen Stars und Sternchen wie Mike Heiter (32), Matthias Höhn (28) oder Elena Miras (32) um den Sieg bei "Promi Big Brother". Heute Abend müssen zwei Kandidaten den großen Bruder verlassen – mit Verena Kerth (43) hat bereits die erste Kandidatin den Container verlassen.

Anzeige Anzeige

Seven.One / Willi Weber "Big Brother"-Gewinner Marcus

Anzeige Anzeige

Getty Images Verena Kerth, Moderatorin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige