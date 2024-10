Sam Dylan bestätigt: Er ist bei "Das große Promi-Büßen"

Im kommenden Monat geht Das große Promi-Büßen mit neuen Stars in die dritte Runde. In der Show werden dann wieder insgesamt elf Realitystars von der Moderatorin Olivia Jones (54) mit alten Sünden konfrontiert. In den vergangenen Monaten gab es bereits hartnäckige Spekulationen zu den teilnehmenden Stars und Sternchen. Nun steht offiziell der erste Kandidat der dritten Staffel fest – und dabei handelt es sich um keinen Geringeren als Sam Dylan (33)! "Ich habe eines Tages einen Anruf bekommen und mir wurde gesagt: Sam, du musst büßen. [...] Und ich habe gesagt: Na gut, wenn ihr mich haben wollt, dann bin ich [dabei]", bestätigt er in einem Video auf Instagram.

In dem kurzen Clip auf Social Media verrät der 33-Jährige, dass er eigentlich gar nicht so genau wisse, warum ausgerechnet er auf den berüchtigten Beichtstuhl bestellt wird. "Vielleicht, weil ich einfach zu ehrlich bin, ich weiß es nicht. Ich bin immer noch der Meinung, dass ich eigentlich gar nicht büßen muss", erklärt Sam und deutet im gleichen Atemzug an: "Jeder von uns hat ja mal 'ne Leiche im Keller, die er mal vergessen hat."

Neben Sam müssen auch noch weitere Promis für ihre Vergehen im TV geradestehen. Wie Bild bereits im August behauptete, werden in diesem Jahr Thorsten Legat (55) und sein Sohn Nico Legat (26) in das Camp ziehen – ebenso wie Elsa Latifaj, Anita Latifi (28) sowie Vanessa Mariposa (31). Bei Christina Dimitriou (32), Jörg Hansen und Bea Fiedler (67) soll es sich um den Rest des neuen Casts handeln.

Instagram / houseofdylan Sam Dylan, TV-Star

ProSieben/Nikola Milatovic Olivia Jones bei "Das große Promi-Büßen"

